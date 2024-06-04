Суд передав ТРЦ «Гулівер» в управління АРМА — Finance.ua

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Суд передав ТРЦ «Гулівер» в управління АРМА

Казна та Політика
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Суд передав ТРЦ «Гулівер» в управління АРМА
Суд передав ТРЦ «Гулівер» в управління АРМА
Шевченківський районний суд міста Києва 3 червня 2024 року розглянув клопотання Офісу Генерального прокурора про передачу торгово-розважального центру «Гулівер» в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
Про це повідомляє пресслужба суду.
Слідчий суддя задовольнив відповідне клопотання в рамках кримінального провадження. При цьому питання про реалізацію цього майна судом не вирішувалося, а прокурор уточнив, що вимагалася лише передача ТРЦ в управління АРМА, а не його реалізація.
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В ухвалі також зазначено про обов’язок АРМА здійснювати періодичні перевірки (не рідше одного разу на місяць) ефективності управління переданими арештованими активами.
Повний текст судового рішення буде оголошено 7 червня.
Досудове розслідування у цій справі стосується, зокрема, фактів ухилення від сплати податків та зборів, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.
Додамо, у парламентській спецкомісії із захисту інвесторів вважають, що передача столичного багатофункціонального комплексу «Гулівер» в управління АРМА економічно не обґрунтована і може завдати шкоди державному бюджету.
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Діло
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