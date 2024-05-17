АРМА розшукало у США $4 мільйона українця, які він маскував під гумдопомогу — Finance.ua
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АРМА розшукало у США $4 мільйона українця, які він маскував під гумдопомогу

Кримінал
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Агентство з розшуку та менеджменту активів виявило у Сполучених Штатах приховані активи громадянина України на 4 мільйони доларів (157 мільйонів гривень). Він фігурує у справі про розтрату 64 мільйонів гривень.
Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.
За даними слідства, чоловік розтратив майно української компанії на понад 64 млн гривень. Він перераховував кошти компанії на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності. А маскував цю діяльність під надання гуманітарної допомоги постраждалим від війни українцям.
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Профільний заступник голови АРМА Павло Великоречанін розповів, що приховані активи фігуранта можуть бути пов’язаними з легалізацією майна, одержаного у злочинний спосіб.
«Це об'єкти нерухомості, розміщені у США, та рахунки в банківських установах», — додав посадовець.
Наразі отримані дані про активи скерували до правоохоронців для подальшого накладення арешту й конфіскації.
За матеріалами:
hromadske
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