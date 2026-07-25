Хто такі дропи: чим небезпечний «легкий заробіток» в інтернеті Сьогодні 12:16

Хто такі дропи або «грошові мули» та як не стати частиною незаконної фінансової схеми, Фото: magnific

В Україні зросла кількість випадків використання дропів у незаконних фінансових операціях. Шахраї активно шукають «грошових мулів», через чиї банківські рахунки можна переказувати та приховувати кошти, отримані незаконним шляхом. Участь у таких схемах заради «легкого заробітку» може закінчитися блокуванням банківських рахунків, арештом майна та кримінальною відповідальністю.

Про це повідомили у Бюро економічної безпеки України.

Хто такі «дропи»

Дропом або «грошовим мулом» називають людину, яка надає свої банківські картки , рахунки, доступ до онлайн-банкінгу, SIM-картки чи персональні дані для проведення фінансових операцій іншим особам.

Через такі рахунки шахраї переводять або приховують кошти, отримані незаконним шляхом.

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Найчастіше йдеться про гроші, пов’язані з інтернет-шахрайством, незаконним онлайн-гемблінгом, продажем контрафактної продукції, ухиленням від сплати податків, діяльністю фіктивних компаній або відмиванням доходів.

Фахівці зазначають, переважно на гачок шахраїв потрапляють студенти та молодь, люди, які шукають тимчасовий підробіток, ВПО, громадяни зі складним фінансовим становищем, а також ті, хто не має досвіду роботи у фінансовій сфері.

Як працює схема

Зловмисники зазвичай шукають людей через соцмережі, месенджери чи сайти з пошуку роботи. Вони пропонують просту дистанційну роботу без досвіду або швидкий заробіток.

Після цього людину можуть попросити:

оформити банківську картку чи рахунок;

передати реквізити або доступ до онлайн-банкінгу;

приймати перекази та пересилати гроші іншим особам;

знімати готівку та передавати її третім особам;

зареєструвати ФОП або підприємство.

За такі дії дропу пропонують відсоток від суми або фіксовану оплату.

Далі через рахунок «грошового мула» проходять кошти невідомого походження, у результаті чого власник картки офіційно фігурує у банківських операціях та потрапляє у поле зору банків, системи фінансового моніторингу та правоохоронних органів.

Які можуть бути наслідки

У БЕБ наголошують, що використання банківських рахунків у незаконних схемах може мати ознаки кримінальних правопорушень.

Серед можливих наслідків:

блокування банківських рахунків;

арешт коштів та майна;

штрафи;

фінансовий моніторинг операцій;

конфіскація майна;

обмеження або позбавлення волі.

При цьому передача картки чи доступу до онлайн-банкінгу третім особам не звільняє власника рахунку від відповідальності.

Як не потрапити у схему

Фахівці радять нікому не передавати банківські картки, реквізити рахунків, PIN-коди, CVV-коди чи паролі до онлайн-банкінгу.

Не погоджуйтеся на роботу, яка передбачає переказ або обготівковування чужих коштів, та не довіряйте пропозиціям «легкого» заробітку без офіційного працевлаштування.

Також не варто відкривати ФОП або підприємства на прохання третіх осіб.

Якщо ж людина вже зрозуміла, що її рахунок використовували у незаконній схемі, потрібно якнайшвидше заблокувати картку, повідомити банк, звернутися до правоохоронців і зберегти всю інформацію, пов’язану зі спілкуванням із шахраями.

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