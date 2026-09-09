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ПриватБанк запустив контроль ліміту доходу для ФОП: як це працює

Фінтех і Картки
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Головна перевага нового функціоналу полягає в автоматичному аналізі фінансових операцій
Головна перевага нового функціоналу полягає в автоматичному аналізі фінансових операцій
ПриватБанк запустив новий функціонал у мобільному застосунку «Приват24 для бізнесу» — віджет «Контроль лімітів». Тепер ФОПи можуть відстежувати обсяг надходжень і контролювати дотримання річного ліміту для своєї групи оподаткування без ручних підрахунків.
Про це повідомила пресслужба фінустанови.

Як працює «Контроль лімітів»

Головна перевага нового функціоналу полягає в автоматичному аналізі фінансових операцій. Система самостійно відокремлює реальний дохід підприємця від операцій, які не потрібно враховувати.

Можливості нового віджета

  • Автоматичний розрахунок доходу: система самостійно підраховує всі надходження на поточний рахунок ФОП, враховуючи комісії еквайрингу;
  • розумне фільтрування: застосунок очищує виписку від операцій, які не вважаються доходом згідно з законодавством (перекази між власними рахунками, повернення депозитів та кредитні кошти);
  • облік зовнішніх доходів: можна вручну додавати доходи, отримані поза рахунками ПриватБанку (наприклад, готівкові операції), щоб мати повну та точну картину;
  • автоматичне визначення групи ФОП: система самостійно ідентифікує групу оподаткування через сервіс «Електронна звітність» та підтягує відповідний граничний ліміт (за потреби параметри можна змінити вручну);
  • вибір звітного періоду для 3-ї групи: для ФОП 3-ї групи реалізовано можливість зручно змінювати період (1-й квартал, 6 або 9 місяців) для точності розрахунку та фіксації доходу під час підготовки та подання податкової звітності.
ПриватБанк запустив контроль ліміту доходу для ФОП: як це працює
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Як скористатися функцією

Для початку роботи необхідно оновити застосунок «Приват24 для бізнесу» до останньої версії.
Скористатися функцією можна через розділ «Аналітика» одним із двох способів:
  1. Через картку рахунку: на головному екрані натисніть три крапки «⋮» ➔ розділ «Аналітика».
  2. Через меню виписки: перейдіть у меню «Виписка» ➔ розділ «Аналітика» — «Контроль лімітів».
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що ПриватБанк розробляє рішення, яке дозволить здійснювати верифікацію та підтвердження операцій без використання телефонного номера, а лише за наявності доступу до інтернету.
Також ми розповідали, що ПриватБанк додав до застосунку Приват24 сервіс подання податкових декларацій платника єдиного податку. Відтепер фізичні особи-підприємці можуть подавати звітність безпосередньо через мобільний застосунок без використання додаткових програм, бухгалтерських сервісів чи відвідування державних установ. Новий сервіс доступний для ФОП 1-ї, 2-ї та 3-ї груп.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПриватБанкПриват24ФОПДоходи
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