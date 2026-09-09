ПриватБанк запустив контроль ліміту доходу для ФОП: як це працює Сьогодні 12:02 — Фінтех і Картки Головна перевага нового функціоналу полягає в автоматичному аналізі фінансових операцій

ПриватБанк запустив новий функціонал у мобільному застосунку «Приват24 для бізнесу» — віджет «Контроль лімітів». Тепер ФОПи можуть відстежувати обсяг надходжень і контролювати дотримання річного ліміту для своєї групи оподаткування без ручних підрахунків.

Про це повідомила пресслужба фінустанови.

Як працює «Контроль лімітів»

Головна перевага нового функціоналу полягає в автоматичному аналізі фінансових операцій. Система самостійно відокремлює реальний дохід підприємця від операцій, які не потрібно враховувати.

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Можливості нового віджета

Автоматичний розрахунок доходу: система самостійно підраховує всі надходження на поточний рахунок ФОП, враховуючи комісії еквайрингу;

розумне фільтрування: застосунок очищує виписку від операцій, які не вважаються доходом згідно з законодавством (перекази між власними рахунками, повернення депозитів та кредитні кошти);

облік зовнішніх доходів: можна вручну додавати доходи, отримані поза рахунками ПриватБанку (наприклад, готівкові операції), щоб мати повну та точну картину;

автоматичне визначення групи ФОП: система самостійно ідентифікує групу оподаткування через сервіс «Електронна звітність» та підтягує відповідний граничний ліміт (за потреби параметри можна змінити вручну);

вибір звітного періоду для 3-ї групи: для ФОП 3-ї групи реалізовано можливість зручно змінювати період (1-й квартал, 6 або 9 місяців) для точності розрахунку та фіксації доходу під час підготовки та подання податкової звітності.

Як скористатися функцією

Для початку роботи необхідно оновити застосунок «Приват24 для бізнесу» до останньої версії.

Скористатися функцією можна через розділ «Аналітика» одним із двох способів:

Через картку рахунку: на головному екрані натисніть три крапки «⋮» ➔ розділ «Аналітика». Через меню виписки: перейдіть у меню «Виписка» ➔ розділ «Аналітика» — «Контроль лімітів».

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що ПриватБанк розробляє рішення, яке дозволить здійснювати верифікацію та підтвердження операцій без використання телефонного номера, а лише за наявності доступу до інтернету.