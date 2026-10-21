Зміна адреси в Польщі: які установи потрібно повідомити
Кого потрібно повідомити про зміну адреси
- Податкова служба. Фізичні особи, які не ведуть підприємницької діяльності, можуть повідомити про нову адресу за допомогою форми ZAP-3. Інший варіант — зазначити актуальну адресу в податковій декларації.
- Управління соціального страхування (ZUS). Люди, які отримують виплати від ZUS, мають якомога швидше повідомити установу про зміну адреси, щоб не виникало проблем із листуванням та отриманням важливої інформації.
- Роботодавець. Оновлення адреси необхідне для належного листування та правильного оформлення щорічної податкової інформації PIT-11. Після отримання нових даних роботодавець також може оновити адресу працівника в ZUS.
- Банк. Фінансову установу варто повідомити про переїзд, щоб листи з новими платіжними картками, виписками з рахунку та змінами до договорів надходили за актуальною адресою.
- Інтернет-провайдер та постачальник телебачення. Оновлення контактних даних допоможе уникнути проблем із листуванням і обслуговуванням послуг.
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