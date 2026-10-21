Зміна адреси в Польщі: які установи потрібно повідомити

Кожна особа, яка проживає в Польщі, має обов’язок реєстрації місця проживання.

Після переїзду в Польщі необхідно оновити адресу в низці установ і повідомити про зміну місця проживання відповідні організації. Це стосується податкової служби, Управління соціального страхування (ZUS), роботодавця, банку та постачальників послуг. Крім того, потрібно виконати формальності з реєстрації нового місця проживання — мельдунку.

Про це повідомляє InPoland.net.pl.

Кого потрібно повідомити про зміну адреси

Податкова служба. Фізичні особи, які не ведуть підприємницької діяльності, можуть повідомити про нову адресу за допомогою форми ZAP-3. Інший варіант — зазначити актуальну адресу в податковій декларації. Управління соціального страхування (ZUS). Люди, які отримують виплати від ZUS, мають якомога швидше повідомити установу про зміну адреси, щоб не виникало проблем із листуванням та отриманням важливої інформації. Роботодавець. Оновлення адреси необхідне для належного листування та правильного оформлення щорічної податкової інформації PIT-11. Після отримання нових даних роботодавець також може оновити адресу працівника в ZUS. Банк. Фінансову установу варто повідомити про переїзд, щоб листи з новими платіжними картками, виписками з рахунку та змінами до договорів надходили за актуальною адресою. Інтернет-провайдер та постачальник телебачення. Оновлення контактних даних допоможе уникнути проблем із листуванням і обслуговуванням послуг.

Як зареєструвати нове місце проживання в Польщі

Кожна особа, яка проживає в Польщі, має обов’язок реєстрації місця проживання. При зміні місця постійного або тимчасового проживання необхідно прописатися/знятися з реєстрації. Формальності можна виконати в уженді міста чи гміни або онлайн, особисто або за участю представника.

Реєстрація місця проживання поширюється як на громадян Польщі, так і на іноземців. У цьому випадку процедура реєстрації може відрізнятися залежно від того, чи є особа громадянином країни-члена Європейського Союзу або ЄАВТ, чи ні.

Читайте також Більшість українців у Польщі не планують виїжджати: який внесок вони роблять в економіку країни

Громадяни Польщі повинні зареєструватися за місцем проживання протягом 30 днів, іноземці з країн поза ЄС та ЄАВТ — протягом 4 днів.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Вартість оренди житла у Польщі залежить від міста, кількості кімнат та розташування. Найдорожче орендувати помешкання у Варшаві, Гданську та Кракові, тоді як у Лодзі ціни помітно нижчі. Середня місячна плата за однокімнатну квартиру в Польщі становить 2 765 злотих у центрі міста та 2 222 злотих за його межами.