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У Чехії планують удвічі скоротити виплати українцям

Особисті фінанси
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Чехія планує скоротити допомогу українцям
Чехія планує скоротити допомогу українцям
У Чехії планують щонайменше вдвічі скоротити виплати українцям, які перебувають у країні під тимчасовим захистом. Відповідний компроміс погоджують партії правлячої коаліції, хоча одна з них наполягає на повному скасуванні допомоги.
Про це заявив спікер Палати представників Чеської Республіки Томіо Окамура на пресконференції перед початком сесійного тижня 20 жовтня, повідомляє Укрінформ.

Чому в Чехії хочуть скоротити виплати українцям

Окамура, який є главою партії «Свобода та пряма демократія» (SPD), визнав, що плани скоротити виплати, а не повністю їх скасувати, є компромісом у лавах трипартійної коаліції.
«Ми вже фіналізуємо (рішення) щодо кардинального зниження виплат українцям. Це болісний коаліційний компроміс, тому що ми виступаємо за скасування виплат українцям, але наші коаліційні партнери ANO та „Автомобілісти“ не хочуть скасовувати виплати українцям, тому компроміс полягає в тому, що ми знизимо їх щонайменше наполовину», — заявив Окамура, додавши, що «SPD не хоче платити жодних виплат українцям».
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Компромісна пропозиція передбачає зменшення витрат орієнтовно на 4 млрд крон. На сьогодні, за його словами, виплачується 8 млрд крон плюс ще 4 млрд держава сплачує за медичне страхування тим, хто не працює. Окамура вважає це абсолютно неприйнятним.
Поки відповідні поправки до законопроєкту Lex Ukrajina ще готуються, кошти, які планується зекономити, вже враховують у проєкті бюджету, сказав спікер нижньої палати парламенту. Законопроєкт включено до порядку денного засідання, більшість сподівається ухвалити його якнайшвидше.

Які правила перебування українців хочуть посилити

Депутат від SPD Радек Котен своєю чергою уточнив деякі пункти щодо посилення законодавства про перебування громадян України в Чехії.
Йдеться про скасування гуманітарних виплат для тих, хто не працює, про вимогу щодо строків фактичного перебування в Чеській Республіці для власників тимчасового захисту — анулювання тимчасового захисту в разі виїзду за межі Шенгенської зони довше ніж на 30 днів.
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У такий спосіб автори поправок хочуть покласти край тому, що вони називають «туризмом за виплатами» (курсування між Україною та Чехією виключно заради отримання грошової допомоги).
Планується об’єднати реєстри Міністерства внутрішніх справ, поліції та інших відомств для швидкої перевірки законності перебування на території ЧР. У разі невиконання умов — скасування дозволу або адміністративне видворення.
Зменшення обсягів нелегальної праці має принести додаткові податкові надходження та страхові внески, сказав Котен.

Для автомобілів з українською реєстрацією запровадять техогляд

Ще однією зміною, яку планується втілити в життя від середини 2027 року, є вимога автомобілям з українською реєстрацією обов’язково проходити регулярний техогляд і перевірку на викиди на чеських станціях так само, як і це роблять чеські автомобілі.
У разі недотримання норм поліція матиме право затримувати авто на місці та вимагати внесення застави/штрафу в розмірі від 10 тис. до 30 тис. чеських крон.
За матеріалами:
Укрінформ
ЧехіяУкраїнці в Чехії
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