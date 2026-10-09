Чехія відкриє українцям доступ до трудових віз і дозволів на проживання

Уряд Чехії схвалив зміни до кількох постанов, які регулюють можливості перебування в країні для громадян України. Зокрема, пропонується розширити можливості для отримання трудових віз і дозволів на перебування.

Про це повідомляє Radio Prague International.

Як зазначається у супровідному листі до урядової пропозиції, зміни мають розширити можливості для приїзду до Чехії громадян України після нещодавніх обмежень на надання тимчасового захисту військовозобов’язаним.

Крім того, пропонується створити умови для поступового переходу окремих груп людей із режиму тимчасового захисту до стандартних дозволів на перебування. Це стосується тих, хто хоче працювати в Чехії, зокрема й після завершення війни росії проти України.

Які дозволи стануть доступнішими для українців

Найчастішими серед таких стандартних дозволів на перебування є саме ті, які ширше відкриваються для українців нинішньою урядовою пропозицією. Це, з одного боку, короткострокова віза з метою працевлаштування, а з іншого — дозвіл на довгострокове перебування з метою працевлаштування відповідно до § 42g закону про перебування іноземців, так звана «карта працевлаштованого».

Доступ до них має відкритися і людям із тимчасовим захистом у Чехії.

Нині довгострокова міграція з України до Чехії можлива, зокрема, з метою возз’єднання родини, очного навчання у виші чи працевлаштування.

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Громадяни України, які перебувають на українській території (і мають право виїжджати з неї), чи ті, хто перебуває в інших країнах, у тому числі з тимчасовим захистом в інших країнах-членах ЄС, можуть звертатися до консульських відділень із проханням про «карту працевлаштованого» (zaměstnanecká karta), «синю карту» (modrá karta — дозвіл на довгострокове перебування з метою працевлаштування на посадах, що вимагають високої кваліфікації) і особливі трудові візи (mimořádné pracovní vízum) у межах урядових міграційних програм і в обсягу визначених річних квот, які цілком достатні.

Але нині чинні норми не дозволяють подати в консульських відділеннях Чехії в Україні прохання про «карту працевлаштованого» тим громадянам України, які мають чи в минулому мали тимчасовий захист у Чехії. Це обмеження нині мають зняти.

Чехії потрібні працівники

Автори урядової пропозиції звертають увагу, що в разі закінчення війни росії проти України, завершення тимчасового захисту і відновлення звичного приймання прохань про дозволи на перебування треба розраховувати на високу зацікавленість у візах і дозволах на перебування з метою працевлаштування з боку українських громадян і подальше посилення трудової міграції з України.

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Рівень безробіття в Чехії і нестача працівників у низці галузей національної економіки перебувають нині, і попри присутність приблизно 150 тисяч працевлаштованих на цей час осіб із тимчасовим захистом, на такому ж рівні, як і перед (повномасштабним. — Ред.) вторгненням росії до України.

2021 року українським громадянам було видано майже 27 700 «карт працевлаштованого». Крім того, українські громадяни також активно використовували короткострокові приїзди на роботу на підставі короткострокових віз із метою працевлаштування, яких 2021 року було видано понад 185 500.

Кількість місць у гуманітарному житлі скоротять удвічі

Інша пропонована зміна стосується скорочення вдвічі кількості місць, виділених для тимчасового гуманітарного поселення новоприбулих біженців.

Люди, які не мають де поселитися, після отримання тимчасового захисту можуть отримати таке оплачене державою житло на термін до 90 днів.

Нині таких місць зарезервовано 20 тисяч, буде 10 тисяч. Але, як випливає з супровідного листа, реальної ситуації біженців це не погіршить.

Як зазначили його автори, 2026 року в такому житлі перебуває приблизно 300 осіб, щотижня до нього поселяють пересічно 17 осіб, тобто 1,3 відсотка від усіх, хто за даний тиждень отримав тимчасовий захист.

У 2024−2025 роках станом на кінець тих років у гуманітарному житлі перебувало близько 500 осіб, таке житло надавали пересічно 45 особам на тиждень, що становило близько 3 відсотків від усіх новоприбулих із тимчасовим захистом.