У Японії створили оригінальний гібрид мінівенів Toyota та Volkswagen — Finance.ua

У Японії створили оригінальний гібрид мінівенів Toyota та Volkswagen 28.01.2025, 00:06 — Фондовий ринок

У Японії створили оригінальний гібрид мінівенів Toyota та Volkswagen

Тюнінг Toyota Hiace виконали у ретростилі. Мінівен зробили схожим на Volkswagen T3 Transporter зовні та всередині.

Мінівен Toyota Hiace H200 отримав нестандартну модифікацію. Його перетворили на клон Volkswagen Transporter T3 80-х років. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Тюнінг Toyota Hiace під старовину виконало японське ательє AMJ. Проєкт назвали Vanace («вен-ас»).

Мінівен Toyota Hiace отримав змінену передню частину. Нові фари, радіаторна решітка, капот та бампер зробили його схожим на Volkswagen T3.

Примітно, що на вибір пропонують кілька варіантів дизайну — як у Volkswagen Transporter T3 різних років випуску. Також можна обрати колісні диски різного дизайну, двоколірне забарвлення кузова чи багажник на даху. Існує і модифікація підвищеної прохідності з пластиковим обвісом і позашляховими шинами.

Салон Toyota Hiace H200 отримав особливе оздоблення в стилі 80-х, а підлогу покрили ламінатом. Крім того, встановили вінтажні кермо та важіль КПП.

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