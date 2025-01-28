У Японії створили оригінальний гібрид мінівенів Toyota та Volkswagen — Finance.ua
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У Японії створили оригінальний гібрид мінівенів Toyota та Volkswagen

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У Японії створили оригінальний гібрид мінівенів Toyota та Volkswagen
У Японії створили оригінальний гібрид мінівенів Toyota та Volkswagen
Тюнінг Toyota Hiace виконали у ретростилі. Мінівен зробили схожим на Volkswagen T3 Transporter зовні та всередині.
Мінівен Toyota Hiace H200 отримав нестандартну модифікацію. Його перетворили на клон Volkswagen Transporter T3 80-х років. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Тюнінг Toyota Hiace під старовину виконало японське ательє AMJ. Проєкт назвали Vanace («вен-ас»).
Мінівен Toyota Hiace отримав змінену передню частину. Нові фари, радіаторна решітка, капот та бампер зробили його схожим на Volkswagen T3.
Примітно, що на вибір пропонують кілька варіантів дизайну — як у Volkswagen Transporter T3 різних років випуску. Також можна обрати колісні диски різного дизайну, двоколірне забарвлення кузова чи багажник на даху. Існує і модифікація підвищеної прохідності з пластиковим обвісом і позашляховими шинами.
Салон Toyota Hiace H200 отримав особливе оздоблення в стилі 80-х, а підлогу покрили ламінатом. Крім того, встановили вінтажні кермо та важіль КПП.
За матеріалами:
Фокус
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