Гібриди залишаються пріоритетом Toyota, попри тренд на електромобілі — Finance.ua

Гібриди залишаються пріоритетом Toyota, попри тренд на електромобілі Сьогодні 04:59 — Фондовий ринок

Toyota послідовно розвиває свою стратегію автомобільного виробництва, роблячи ставку на гібридні моделі, які мають попит у європейських споживачів. У 2024 році компанія досягла хороших результатів — 74% всіх проданих автомобілів склали моделі з гібридними установками.

Фахівці Toyota підтверджують, що гібридні технології залишаються найбільш ефективним рішенням зниження вуглецевого сліду в транспортному секторі.

Що ще відомо

Фахівці компанії вважають, що електричні автомобілі поки що не готові повністю замінити традиційний автотранспорт. Зараз Toyota фокусується на розвитку гібридних моделей, які показують чудові продажі. Моделі Yaris Cross, Corolla та C-HR стали лідерами продажів, підтверджуючи правильність обраної стратегії розвитку виробництва.

Представники Toyota наголошують на важливості диверсифікації модельного ряду. Компанія планує розширювати лінійку електрифікованих автомобілів, включаючи гібридні, гібридні, що підключаються, і повністю електричні моделі. Першим новим електричним автомобілем стане Urban Cruiser.

Toyota також вжила превентивних заходів щодо відповідності екологічним нормам Євросоюзу. Цей крок дозволить компанії уникнути штрафів за перевищення вуглецевих викидів та зберегти гнучкість у виробничій стратегії. Керівництво компанії наголошує на головній цілі — надавати якісні автомобілі для всіх категорій споживачів.

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