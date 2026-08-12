GlobalLogic показала розробки Physical AI для промисловості та інфраструктури
GlobalLogic відкрила в Кракові демозону, присвячену Physical AI — штучному інтелекту, який працює не лише з цифровими даними, а й взаємодіє з фізичним світом. У просторі компанія демонструє власні розробки та проєкти Hitachi для промисловості, транспорту, енергетики, медицини та критичної інфраструктури.
Про це Finance.ua повідомили у компанії.
П’ять напрямів Physical AI
Демозона працює на базі інжинірингового центру GlobalLogic у Кракові. Представлені там рішення охоплюють п’ять основних напрямів Physical AI:
- когнітивні активи;
- цифрові двійники та симуляції;
- автономні операції;
- робототехніка й автоматизація;
- автономна інфраструктура.
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Серед практичних розробок — системи збору даних за допомогою комп’ютерного зору, цифрові двійники для моделювання складних систем, моніторинг інфраструктури за допомогою дронів, роботизовані системи та ШІ-інструменти для обслуговування обладнання, контролю якості й аналізу даних.
Окремо компанія демонструє рішення у сферах Enterprise AI та життєвого циклу розробки ШІ.
GlobalLogic поєднує ШІ з інженерними технологіями
За даними компанії, GlobalLogic понад 25 років працює з технологіями, які забезпечують взаємодію програмного забезпечення з фізичним світом. Серед них — embedded-системи, комп’ютерний зір, цифрові двійники, робототехніка та промислова автоматизація.
Тепер ці напрацювання поєднують із сучасними ШІ-платформами. Компанія заявляє, що це дозволяє створювати автономні операційні процеси, моделювати системи та інтегрувати ШІ в критичну інфраструктуру.
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У демозоні також показують, як генеративний ШІ, мультиагентні системи та синтетичні дані можуть використовуватися для прискорення розробки, тестування та впровадження складних фізичних систем.
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