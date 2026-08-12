GlobalLogic показала розробки Physical AI для промисловості та інфраструктури Сьогодні 21:21 — Технології&Авто

Демозона GlobalLogic

GlobalLogic відкрила в Кракові демозону, присвячену Physical AI — штучному інтелекту, який працює не лише з цифровими даними, а й взаємодіє з фізичним світом. У просторі компанія демонструє власні розробки та проєкти Hitachi для промисловості, транспорту, енергетики, медицини та критичної інфраструктури.

Про це Finance.ua повідомили у компанії.

П’ять напрямів Physical AI

Демозона працює на базі інжинірингового центру GlobalLogic у Кракові. Представлені там рішення охоплюють п’ять основних напрямів Physical AI:

когнітивні активи;

цифрові двійники та симуляції;

автономні операції;

робототехніка й автоматизація;

автономна інфраструктура.

Серед практичних розробок — системи збору даних за допомогою комп’ютерного зору, цифрові двійники для моделювання складних систем, моніторинг інфраструктури за допомогою дронів, роботизовані системи та ШІ-інструменти для обслуговування обладнання, контролю якості й аналізу даних.

Окремо компанія демонструє рішення у сферах Enterprise AI та життєвого циклу розробки ШІ.

GlobalLogic поєднує ШІ з інженерними технологіями

За даними компанії, GlobalLogic понад 25 років працює з технологіями, які забезпечують взаємодію програмного забезпечення з фізичним світом. Серед них — embedded-системи, комп’ютерний зір, цифрові двійники, робототехніка та промислова автоматизація.

Тепер ці напрацювання поєднують із сучасними ШІ-платформами. Компанія заявляє, що це дозволяє створювати автономні операційні процеси, моделювати системи та інтегрувати ШІ в критичну інфраструктуру.

У демозоні також показують, як генеративний ШІ, мультиагентні системи та синтетичні дані можуть використовуватися для прискорення розробки, тестування та впровадження складних фізичних систем.

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