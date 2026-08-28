Обережно, самокат! Адвокат розповів все, що слід знати про ДТП з самокатом або моноколесом Сьогодні 14:48 — Технології&Авто

Обережно, самокат! Адвокат розповів все, що слід знати про ДТП з самокатом або моноколесом

Електросамокат для багатьох давно став звичним способом пересування містом. Але його водії часто сприймають себе радше як пішоходів, ніж учасників дорожнього руху. І саме тут можуть виникнути проблеми — особливо якщо справа доходить до ДТП.

Як розповів у новому відео для Finance.ua адвокат, співзасновник та старший партнер адвокатського об’єднання «Репон» Олександр Жовтан, закон прирівнює електросамокати та моноколеса до транспортних засобів. А отже, їхні водії мають не лише права, а й відповідальність.

Електросамокат — це транспортний засіб?

У березні 2023 року до законодавства внесли зміни, які визначили статус електросамокатів та моноколіс. Йдеться про засоби потужністю до 1000 кВт, які мають від одного до чотирьох коліс і можуть розвивати швидкість до 25 км/год.

«Це на 100% транспортний засіб», — наголосив Жовтан.

Водночас власникам таких засобів не потрібно отримувати водійське посвідчення. Також електросамокати не зобов’язані мати державну реєстрацію чи номерні знаки.

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Тобто сісти на електросамокат можна без прав, але це не означає, що його водій звільняється від правил дорожнього руху.

Де можна їздити на електросамокаті

За правилами рух на електросамокаті фактично прирівнюється до пересування велосипедом.

Якщо на дорозі є велодоріжка, користуватися потрібно саме нею. Якщо велодоріжки немає — рухатися крайньою правою смугою дороги.

При цьому важливо пам’ятати і про швидкість. Для таких електросамокатів встановлена межа до 25 км/год. Якщо водій її перевищує, це може бути враховано під час встановлення причин ДТП.

Хто відповідає, якщо сталася ДТП

Одна з головних помилок — вважати, що водій електросамоката має такий самий статус, як пішохід. Насправді це не так.

«Той, хто керував самокатом, на 100% є водієм транспортного засобу», — зазначив Жовтан.

Відповідно, така людина може нести адміністративну, цивільно-правову і навіть кримінальну відповідальність за свої дії.

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Наприклад, якщо самокатчик виїхав на дорогу з-за перешкоди та зіткнувся з автомобілем, автоматично визначити винного неможливо. Все залежатиме від конкретних обставин аварії. Порушення правил дорожнього руху та причини ДТП встановлюватимуть поліція, слідчі органи та експертиза.

Так само експертиза може визначити, чи вплинуло на аварію перевищення допустимої швидкості.

Є ще один важливий нюанс: якщо автомобіль зіткнувся з електросамокатом, оформити Європротокол не вийде.

Причина в тому, що водії електросамокатів не зобов’язані мати автоцивілку . А Європротокол застосовується за умови наявності відповідного страхування у водіїв.

Тому у випадку ДТП із самокатом потрібно викликати поліцію, оформити подію та належним чином зафіксувати обставини аварії.

Детальніше про всі юридичні нюанси — у відео за посиланням:

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