Xiaomi готує складний смартфон нового формату: інсайдерські фото 18 Fold Сьогодні 05:26 — Технології&Авто

Xiaomi 18 Fold

Інсайдери в китайських соцмережах показали зображення нового широкоформатного складного смартфона Xiaomi 18 Fold.

Очікується, що пристрій працюватиме на процесорі власної розробки компанії — XRing O3.

Що відомо про Xiaomi 18 Fold

Відомий китайський інсайдер Digital Chat Station опублікував у Weibo знімки смартфона-книжки, який за форматом нагадує Samsung Galaxy Z Fold 8. На фото видно внутрішній дисплей із вирізом у правому верхньому куті.

Також інсайдер показав пристрій у складеному вигляді. Смартфон отримав горизонтальний блок із трьома камерами, спалахом та отворами для інших датчиків. На одному зі знімків також можна побачити тонкий профіль гаджета. Пристрій виконаний у червоному кольорі «Каберне Совіньйон».

Раніше новий складний смартфон Xiaomi вже з’являвся на маркетинговому зображенні HyperOS 4, інтерфейс якої адаптували під цей форм-фактор. Пізніше компанія підтвердила назву Xiaomi 18 Fold і повідомила, що його вихід запланований на вересень.

На екрані пристрою, який потрапив на фото, також згадується новий чип Xiaomi XRing O3. Компанія нещодавно офіційно анонсувала цей процесор. Він отримав 10-ядерний CPU з тактовою частотою 4,35 ГГц.

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За даними Xiaomi, XRing O3 оснащений графікою Arm G2-Ultra NX, яка в окремих завданнях працює на 85% швидше за XRing O1, а в трасуванні променів — на 182% швидше. Компанія також заявила, що його графічний процесор перевершує Apple A19 Pro, а в AnTuTu V11 чип набрав 5,2 млн балів.

Крім Xiaomi 18 Fold, новий процесор також використовуватиметься у планшеті Xiaomi Pad 9 Pro Max.

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