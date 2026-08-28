Реєстрації нових вантажівок зросли на 18,8%
Внутрішні перепродажі — майже три чверті ринку
- Внутрішні перепродажі — 1 400, або 71,8%: на 25,0% більше, ніж рік тому.
- Імпорт вживаних — 283, або 14,5%: на 13,2% більше рік до року.
- Нові, виготовлені або переобладнані в Україні, — 150, або 7,7%: на 12,8% більше, ніж у липні 2025 року.
- Нові імпортовані — 116, або 6,0%: на 93,3% більше рік до року.
- Mercedes-Benz — 211;
- MAN — 186;
- ЗіЛ — 184;
- ГАЗ — 125;
- КамАЗ — 121.
- ЗіЛ 130 — 108;
- ГАЗ 3307−3309 — 67;
- Mercedes-Benz Atego — 51;
- Mercedes-Benz Vario — 51;
- MAN L2000 — 49;
- MAN TGA — 49;
- Mercedes-Benz Sprinter — 41;
- ЗіЛ 131 — 41;
- КамАЗ 5511 — 40;
- Iveco Daily — 35.
Імпорт вживаних: Mercedes-Benz і MAN очолюють список
- Mercedes-Benz — 98;
- MAN — 80;
- DAF — 24;
- Volvo — 15;
- Iveco — 13.
- Mercedes-Benz Sprinter — 40;
- Mercedes-Benz Atego — 35;
- MAN TGL — 33;
- MAN TGS — 20;
- MAN TGM — 19;
- DAF XF — 13;
- Volkswagen Crafter — 11;
- Iveco Daily — 10;
- Mercedes-Benz Actros — 9;
- DAF LF — 7.
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