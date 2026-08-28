Реєстрації нових вантажівок зросли на 18,8% Сьогодні 07:13 — Технології&Авто

Реєстрації нових вантажівок зросли на 18,8%

У липні 2026 року в Україні зафіксували 1 949 перепродажів та перших реєстрацій вантажівок з повною масою понад 3,5 тонни — на 1,2% менше, ніж у червні, але на 24,7% більше, ніж у липні 2025 року.

Нових вантажівок зареєстрували 266: на 18,8% більше за червень і на 37,8% більше рік до року. Загальний результат майже не змінився за місяць, однак нова техніка мала виразну позитивну динаміку.

Огляд охоплює вантажівки повною масою понад 3,5 тонни, крім сідлових тягачів, для яких Інститут готує окрему статистику.

У 13-місячному ряді липень став третім за обсягом. Більше угод і реєстрацій було лише у травні 2026 року — 2 026 та у червні — 1 972.

Внутрішні перепродажі — майже три чверті ринку

У липні структура ринку виглядала так:

Внутрішні перепродажі — 1 400, або 71,8%: на 25,0% більше, ніж рік тому.

Імпорт вживаних — 283, або 14,5%: на 13,2% більше рік до року.

Нові, виготовлені або переобладнані в Україні, — 150, або 7,7%: на 12,8% більше, ніж у липні 2025 року.

Нові імпортовані — 116, або 6,0%: на 93,3% більше рік до року.

Сегмент нових вантажівок мав 266 реєстрацій, або 13,6% ринку. Його місячна динаміка становила +18,8%, а річна — +37,8%.

Серед марок у внутрішніх перепродажах лідирували:

Mercedes-Benz — 211;

MAN — 186;

ЗіЛ — 184;

ГАЗ — 125;

КамАЗ — 121.

Десять найпоширеніших моделей:

ЗіЛ 130 — 108; ГАЗ 3307−3309 — 67; Mercedes-Benz Atego — 51; Mercedes-Benz Vario — 51; MAN L2000 — 49; MAN TGA — 49; Mercedes-Benz Sprinter — 41; ЗіЛ 131 — 41; КамАЗ 5511 — 40; Iveco Daily — 35.

Такий рейтинг поєднує старі моделі, що давно перебувають в українському обігу, та європейські вантажівки, які переходять між власниками всередині країни.

Імпорт вживаних: Mercedes-Benz і MAN очолюють список

П’ять провідних марок серед вживаних вантажівок, уперше зареєстрованих після ввезення з-за кордону:

Mercedes-Benz — 98;

MAN — 80;

DAF — 24;

Volvo — 15;

Iveco — 13.

Десять найпоширеніших моделей:

Mercedes-Benz Sprinter — 40; Mercedes-Benz Atego — 35; MAN TGL — 33; MAN TGS — 20; MAN TGM — 19; DAF XF — 13; Volkswagen Crafter — 11; Iveco Daily — 10; Mercedes-Benz Actros — 9; DAF LF — 7.

На відміну від внутрішніх перепродажів, у верхній частині цього рейтингу немає радянських моделей: список формують переважно європейські вантажівки.

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