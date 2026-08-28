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Li Auto отримала 253 млн дол. чистого збитку у другому кварталі

Технології&Авто
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Li Auto отримала 253 млн дол. чистого збитку у другому кварталі
Li Auto отримала 253 млн дол. чистого збитку у другому кварталі
Китайський виробник електромобілів Li Auto зазнав чистого збитку та скоротив виручку у другому кварталі, збиток виявився більшим за прогнози ринку, як і виручка.
Як зазначається в пресрелізі компанії, чистий збиток у квітні-червні становив 1,7 млрд юанів ($253 млн) порівняно з прибутком у розмірі 1,09 млрд юанів за аналогічний період минулого року. Експерти, опитані Visible Alpha, в середньому прогнозували збиток на рівні 1,5 млрд юанів.
Квартальна виручка Li Auto скоротилася на 15% - до 25,67 млрд юанів. Консенсус-прогноз аналітиків передбачав 25,17 млрд юанів. Поставки електромобілів Li Auto у квітні-червні впали на 11% - до 98,33 тис. одиниць проти 111,07 тис. одиниць роком раніше.
Згідно з прогнозом компанії, у поточному кварталі поставки автомобілів збільшаться на 1,9−7,3% у річному зіставленні й становитимуть 95−100 тис. одиниць, тоді як виручка зміниться несуттєво й становитиме 26,6−28 млрд юанів.
За матеріалами:
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