Signal додав можливість використовувати один акаунт на кількох мобільних пристроях
Компанія Signal Messenger LLC розширила підтримку використання кількох пристроїв у месенджері Signal для користувачів iOS та Android.
Про це повідомляє dpa.
Як це працює
Зокрема, користувачі Android тепер можуть підключати до свого облікового запису планшет або другий смартфон. Користувачі Apple зможуть під’єднати другий iPhone, тоді як підтримка підключення iPad була доступна раніше.
Для підключення додаткових пристроїв необхідна версія Signal 8.20 для Android або 8.22 для iOS.
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Після підключення нового пристрою користувачі можуть почати з порожньої історії чатів або перенести на нього історію за останні 45 днів у локально зашифрованому вигляді. Перенесення включає також медіафайли, зокрема фотографії та відео.
Покрокові інструкції з підключення додаткових пристроїв Signal опублікував на своїх сторінках підтримки.
Розробники зазначають, що на планшетах Android все ще можуть виникати окремі збої, зокрема у налаштуваннях, роботі камери та підтримці комбінацій клавіш. За їхніми словами, виправлення помилок ще готуються.
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