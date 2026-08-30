Як швидше охолодити салон автомобіля під час спеки Сьогодні 03:19 — Технології&Авто

Чоловік за кермом свого авто

Влітку високі температури можуть перетворити салон автомобіля на справжню піч. Однак, перш ніж увімкнути кондиціонер, водіям слід скористатися простим прийомом, який відомий як «правило 4−20», аби швидше знизити температуру в салоні.

Про це пише Liber Tatea.

«Правило 4−20»: як охолодити авто у спеку

Метод полягає у тому, аби відкрити всі чотири вікна та проїхати на автомобілі приблизно 20 секунд. Після цього вікна закриваються, і можна вмикати кондиціонер.

«Таким чином гаряче повітря швидше виводиться, і системі кондиціонування не доводиться боротися з перегрітим салоном», — пояснюють фахівці компанії Hoover Street Auto.

Водночас ефективність залежить від моделі автомобіля. Експерти кажуть, що такий метод дозволяє охолодити салон «удвічі швидше». Також початкове видалення гарячого повітря сприяє зниженню витрати палива.

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Зокрема у Міністерстві енергетики США кажуть, що використання кондиціонера в умовах екстремально високих температур може збільшити витрату палива у звичайних автомобілях на понад 25%, особливо під час коротких поїздок.

«Тож наступного разу, коли ви сідатимете в автомобіль, який простояв на сонці кілька годин, не вмикайте кондиціонер одразу на повну потужність. Спочатку відчиніть усі вікна, проїдьте 20 секунд, а потім зачиніть їх і увімкніть кондиціонер. Цей простий спосіб допоможе швидше досягти комфортної температури в салоні автомобіля», — додали у матеріалі.

УНІАН За матеріалами:

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