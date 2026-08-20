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TikTok може запустити грошові перекази у директ

Фінтех і Картки
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TikTok
TikTok
TikTok вивчає функцію, яка може дозволити кориистувачам надсилати кошти одне одному прямо в особистих повідомленнях.
Про це свідчить код у поточній версії застосунку TikTok для iPhone у США, повідомляє Bloomberg.
Якщо функцію запустять, для проведення платежів можуть використовувати вже наявний сервіс TikTok Pay.

Як можуть працювати перекази

Згідно з виявленими фрагментами коду, отримувач зможе натиснути кнопку на кшталт «прийняти», щоб отримати переказ. Зробити це потрібно буде до завершення встановленого терміну.
Відправник зможе отримувати сповіщення про статус платежу — через push-повідомлення або безпосередньо у вхідних повідомленнях TikTok.
Також код містить згадки про можливість додавати до переказу текстове повідомлення. За задумом це може бути схоже на те, як працюють платежі у Venmo.
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Водночас TikTok поки не тестує цю функцію на жодному ринку. Представник компанії заявив, що вона перебуває на ранній стадії розробки.
Сервіс TikTok Pay наразі доступний лише у В’єтнамі, Малайзії та Таїланді. Його використовують для оплати покупок у TikTok Shop.
Немає гарантії, що перекази між користувачами зрештою запустять. Однак робота над відповідними функціями свідчить, що власник TikTok — китайська компанія ByteDance — розглядає такий напрям.

TikTok уже працює з великими обсягами платежів

За даними аналітичної компанії Sensor Tower, від початку року користувачі у світі витратили через TikTok понад $2,9 млрд. З 2022 року застосунок залишається світовим лідером за доходами від покупок усередині застосунку.
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Крім покупок через TikTok Shop, користувачі можуть купувати цифрові монети та надсилати їх авторам і ведучим трансляцій як віртуальні подарунки. Згодом такі подарунки можуть бути конвертовані в гроші.
Водночас багато користувачів залишають у профілях реквізити Venmo, Cash App та інших платіжних сервісів, щоб отримувати кошти від людей, з якими вони спілкуються в TikTok.
Якщо ж перекази з’являться безпосередньо в особистих повідомленнях, користувачам не доведеться виходити із застосунку для проведення таких операцій.
За матеріалами:
Finance.ua
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