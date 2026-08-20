TikTok може запустити грошові перекази у директ

Водночас TikTok поки не тестує цю функцію на жодному ринку. Представник компанії заявив, що вона перебуває на ранній стадії розробки.
Сервіс TikTok Pay наразі доступний лише у В’єтнамі, Малайзії та Таїланді. Його використовують для оплати покупок у TikTok Shop.
Немає гарантії, що перекази між користувачами зрештою запустять. Однак робота над відповідними функціями свідчить, що власник TikTok — китайська компанія ByteDance — розглядає такий напрям.
TikTok уже працює з великими обсягами платежів
За даними аналітичної компанії Sensor Tower, від початку року користувачі у світі витратили через TikTok понад $2,9 млрд. З 2022 року застосунок залишається світовим лідером за доходами від покупок усередині застосунку.