Ask YouTube, Custom Feeds та Ask Studio: YouTube представив нові функції на базі ШІ

На заході Made On YouTube сервіс онлайн-відео представив великий перелік нових функцій для глядачів та авторів контенту. Багато з них базується на штучному інтелекті та природній мові, дозволяють налаштувати та розширити користувацький досвід, а також спростити редагування.

Ask YouTube

Відеосервіс впроваджує функцію Ask YouTube на базі штучного інтелекту. Вона дозволяє користувачам шукати на YouTube за допомогою запитів природною мовою, складніших та детальніших, ніж можливі під час звичайного пошуку. Також можна буде поставити конкретні запитання безпосередньо на сторінці відео.

Інтелектуальний помічний складе перелік результатів пошуку результатів, який може включати як короткі, так і повноформатні відео. Він допоможе скласти покрокові плани подорожей, вивчити нову навичку, складе серію рекомендацій за темою тощо. Ask YouTube отримає більше функцій, які допоможуть у рішенні щодо покупок. Функція допоможе отримати таблицю порівняння товарів за різними атрибутами та у різних категоріях.

Сustom Feeds

Якщо користувача не влаштовує алгоритм рекомендацій відео для перегляду — він зможе створити власний. Щоб налаштувати стрічку, потрібно ввести опис тем, котрі мають в ній бути, у поле запиту на YouTube. Можна буде створювати різні стрічки за темою або якоюсь метою. Наприклад, запитати стрічку відеоподкастів для перегляду під час поїздки, замовити відео для певного настрою тощо.

Отримані стрічки закріплюється у верхній частині головної сторінки YouTube у власних вкладках. Оскільки формування користувацьких стрічок здійснюється, як і попередня функція, за допомогою Gemini, можна буде формувати детальні запити, обмеження, пріоритети контенту тощо.

Нові стрічки не замінять основні рекомендації YouTube, але будуть доступні для легкого перемикання між ними. Підтримка створення кількох власних стрічок розгортатиметься на YouTube починаючи з жовтня.

Ask Music

YouTube Music також отримає інтелектуальні покращення. Функція Ask Music дозволить користувачам формувати запити музики звичайною мовою, не шукаючи пісні чи виконавців. Користувачі можуть використовувати її для створення власних черг прослуховування, дослідження виконавця або глибшого занурення в історію музики.

Your Podcast Lineup

Інтелектуальний пошук також допоможе поціновувачам подкастів орієнтуватися у їхній величезній кількості. Щотижня Your Podcast Lineup надаватиме короткий озвучений анонс рекомендованих подкастів та пояснюватиме, чим вони можуть зацікавити слухача. Зі звіту можна буде швидко перейти до прослуховування обраного за його результатами.

Shorts Series

Завдяки серіалу з коротких відео глядачі можуть переглядати добірку як безперервну історію, а не просто переходити від одного окремого кліпу до наступного. Серіали будуть доступні на каналі автора. Функція допоможе YouTube конкурувати з сервісами як TikTok, пристосованими саме для коротких відео.

Коментарі та спільноти

YouTube додає інтеграцію GIF у коментарі та полегшує коментування з телевізорів. Творці контенту отримають нові інструменти спільнот та модерації. Модерацію коментарів можна буде змінювати відповідно до потреб спільноти. Автори отримають більше налаштувань, зокрема, для трансляцій. Відеохостинг поки називає цю функціональність експериментальною і не розповідає багато деталей, а також не каже, коли вона буде доступною.

В YouTube з’являться платні спільноти лише для учасників, з можливостями ділитися публікаціями та розпочинати обговорення. З’явиться нова сторінка, яка допоможе користувачам знайти спільноти відповідно власним уподобанням.

Функція Hype, яка дозволяє рекомендувати менш відомих творців та просувати їх у рейтингу, отримує платний варіант Hype with Jewels. Раніше фанати могли безплатно «хайпити» відео лише тричі на тиждень. Тепер вони зможуть купувати Jewels, які дозволять робити це частіше. Нікнейми таких хайперів додаватимуться до опису відео.

Прямі повідомлення між користувачами протягом наступних кількох місяців отримають групові чати. Користувачі також зможуть записувати швидкі необроблені відео та ділитися ними у цих розмовах.

Розмовне редагування

Інтелектуальний чат допоможе авторам у створенні відео. Він зможе обрати найкращі дублі, додати музику та переходи. Зміни можна буде переглянути, уточнити та скасувати за допомогою часової шкали.

«Розмовне редагування перетворює процес на буквальну розмову з безмежно терплячим помічником. Це партнер, який редагує разом з вами, а не за вас», — каже ютуберка Happy Kelli, запрошена на презентацію для демонстрації прикладів.

Розумний помічник редактора зможе додати текстове оформлення, видаляти паузи у вимові тощо. ШІ також зможе надавати рекомендації за контекстом розмови під час редагування. Метою цих змін є зменшення часу та зусиль, потрібних для редагування. Розмовне редагування буде доступне для YouTube Shorts та YouTube Create на початку 2027 року.

Ask Studio

Функція дозволяє творцям ділитися чернетками відео зі штучним інтелектом, щоб отримувати персоналізований відгук на основі попереднього контенту та коментарів користувачів. Ask Studio пропонуватиме альтернативні назви та варіанти мініатюр, аналізуватиме аналітику каналу, надаватиме поради щодо покращення показників.

Інші функції для творців

YouTube вже дозволяє творцям проводити A/B-тестування назв та мініатюр, а з 2027 року ця функція допоможе завантажувати та тестувати три різні версії коротких відео. Також є функція динамічних мініатюр, за допомогою якої творці можуть завантажувати кілька мініатюр і дозволити YouTube визначати, яка з них викличе найбільшу зацікавленість користувачів.

Платформа також надасть творцям нові опції прямих трансляцій. На початку наступного року YouTube запроваджує тестову функцію автоматичного дублювання живого відео, яка працюватиме у реальному часі. Можливість Live Showdown дозволить спільно проводити трансляції та об’єднуватися з іншими творцями, які вже ведуть трансляцію через, через Live Creator Matchmaking.