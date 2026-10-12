Серед країн ЄС додана вартість підприємств під іноземним контролем була найвищою в Ірландії (72%), Люксембурзі (62%) та Словаччині (50%).

Франція (15%), Італія (18%) та Німеччина (18%) мали найнижчі частки доданої вартості, йдеться в статистиці Натомість,(18%) мали найнижчі частки доданої вартості, йдеться в статистиці Євростату

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Щодо кількості працівників та самозайнятих осіб, підприємства під іноземним контролем становили 45% робочих місць у Люксембурзі та 28% в Ірландії, Словаччині та Румунії. І навпаки, на них припадало 10% або менше робочих місць у Греції (8%), Кіпрі та Італії (по 10%).

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У 2024 році лише 1% підприємств-виробників на ринку ЄС перебували під іноземним контролем. З них 59% контролювалися інституційними одиницями з інших країн ЄС, а 41% знаходилися за межами ЄС.

Серед країн ЄС Люксембург мав найбільшу частку підприємств під іноземним контролем — 28% від усіх підприємств, далі йде Естонія (12%).

В усіх інших країнах ЄС підприємства під іноземним контролем становили 5% або менше від усіх підприємств, причому їхня частка коливалася від 0,3% у Польщі та Італії до 5% у Хорватії.

Хоча їхня кількість невелика, їхній внесок в економіку ЄС є значним. Ці підприємства забезпечували роботою 16% людей, які працюють в ЄС, а їхня частка в загальній доданій вартості становила 24% від загального обсягу ЄС.

Нагадаємо, понад 4,3 млн українців користуються тимчасовим захистом у ЄС. Рада Європейського союзу подовжила захист до 4 березня 2028 року. Однак, майже кожна країна змінила умови підтримки, і «автоматична стабільність» добігає кінця.