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5 Android-смартфонів, які можуть прослужити щонайменше п’ять років

Технології&Авто
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Samsung Galaxy S25 FE
Samsung Galaxy S25 FE, me.pcmag.com
Не обов’язково купувати дорогий флагман, щоб користуватися смартфоном багато років. Деякі бюджетні та середньобюджетні Android-моделі виробники обіцяють оновлювати протягом п’яти-семи років.
Експерти BGR назвали п’ять моделей, які можуть прослужити щонайменше п’ять років, у різному ціновому сегменті — від менш ніж $400 до близько $650.

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 FE отримуватиме оновлення Android і безпеки протягом семи років — орієнтовно до 2032 року. Версія зі 128 ГБ пам’яті та 8 ГБ оперативної коштує близько $650.
Смартфон має 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою 120 Гц, акумулятор на 4900 мАг і підтримку дротової зарядки потужністю 45 Вт. За продуктивність відповідає чип Exynos 2400, а набір камер включає основну на 50 Мп, ультраширококутну на 12 Мп і телефото на 8 Мп.

Samsung Galaxy A56

Galaxy A56 також отримуватиме оновлення протягом семи років — до 2032 року. Модель із 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті коштує близько $383.
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Смартфон оснащений 6,7-дюймовим Super AMOLED-екраном із частотою 120 Гц, акумулятором на 5000 мАг і зарядкою 45 Вт. Усередині встановлений Exynos 1580, а основна камера має роздільну здатність 50 Мп.

OnePlus Nord 6

OnePlus Nord 6 отримуватиме чотири роки оновлень Android і шість років оновлень безпеки, тож користуватися ним можна орієнтовно до 2030−2031 років. Модель із 8 ГБ оперативної та 256 ГБ пам’яті коштує близько $490.
Головні особливості смартфона — AMOLED-дисплей із частотою 165 Гц, потужний Snapdragon 8s Gen 4 та акумулятор на 9000 мАг із зарядкою 80 Вт. Водночас офіційно модель доступна лише в Індії.
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Samsung Galaxy A37

Galaxy A37 отримав шість років оновлень Android і безпеки — до 2032 року. Ціна стартує приблизно від $436 за версію з 6 ГБ оперативної та 128 ГБ пам’яті.
Смартфон має 6,7-дюймовий Super AMOLED-дисплей із частотою 120 Гц, основну камеру на 50 Мп і батарею на 5000 мАг із зарядкою 45 Вт. За продуктивність відповідає чип Exynos 1480.

Fairphone Gen 6+

Fairphone Gen 6+ отримуватиме шість оновлень Android — до 2032 року. Крім того, виробник обіцяє постачати 12 змінних деталей до 2033 року, зокрема екран, камери, акумулятор і задню панель. Ціна моделі — близько $649.
Смартфон має 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті, 6,31-дюймовий LTPO AMOLED-дисплей і чип Snapdragon 7s Gen 4. Акумулятор має ємність 4415 мАг, підтримується зарядка потужністю до 30 Вт.

Як обирали

Основним критерієм була тривалість програмної підтримки: до списку потрапили моделі щонайменше з п’ятьма роками оновлень Android і безпеки. Винятком став OnePlus Nord 6 — він має чотири роки оновлень Android, але шість років оновлень безпеки.
Також порівнювали смартфони з найближчими конкурентами за ціною та характеристиками. Враховували продуктивність, обсяг пам’яті, якість і частоту оновлення екрана, автономність та інші можливості. Оцінювали не лише офіційні характеристики, а й результати незалежних тестів та оглядів.
За матеріалами:
Finance.ua
СмартфониSamsung
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