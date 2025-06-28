У МВС розвінчали найпоширеніші міфи щодо отримання посвідчення водія — Finance.ua

У МВС розвінчали найпоширеніші міфи щодо отримання посвідчення водія Сьогодні 14:13

У МВС розвінчали найпоширеніші міфи щодо отримання посвідчення водія

Отримання водійського посвідчення — відповідальний процес, який часто оповитий міфами. Проте чимало з цих «страшилок» виявляються насправді неправдими.

У Головному сервісному центрі МВС розвінчали найпоширеніші з міфів.

Міф 1. Без хабаря не обійтися

Це одне з найпоширеніших тверджень. Фахівці наголошують, у екзаменаційних класах встановлені камери з перехресним записом та фіксацією звуку, а також система Face-ID, яка унеможливлює складання іспиту замість іншої людини.

Під час практичного іспиту відеореєстратор, встановлений в авто, записує весь маршрут та дії майбутнього водія, тому будь-яке втручання сторонніх осіб мінімізовано

Міф 2. Потрібна медична довідка з «правильної» клініки

У МВС зазначають, жодних «рекомендованих» клінік не існує, а отримати довідку можна у будь-якому медзакладі, який має чинну ліцензію Міністерства охорони здоровʼя.

Перевірити наявність ліцензії медзакладу можна на офіційному сайті МОЗ.

Міф 3. Із першого разу теорію не складеш

Як свідчать офіційні дані, близько 23% складають теорію з першої спроби.

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Іспит містить 20 тестових запитань, з яких допускається не більше 2 помилок. Щоб добре підготуватися, можна пройти тренувальні завдання, ідентичні тим, які використовуються під час іспиту.

Міф 4. На практичному іспиті спеціально «валять»

Маршрути для практичного іспиту затверджені офіційно та охоплюють стандартні дорожні ситуації: старт, розворот, світлофор, пішохід, перехрестя, паркування, рух заднім ходом тощо.

Увесь процес іспиту фіксується на відео, а екзаментор оцінює дії за чек-листом.

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З усіма маршрутами та чек-листом можна ознайомитися на сайті Головного сервісного центру МВС.

З цікавого, найбільш поширена помилка при складанні практичного іспиту — невчасне увімкнення поворотника та пропуск дорожнього знаку.

Міф 5. Теорію та практику потрібно складати в одному сервісному центрі МВС

Фахівці наголошують, що цей міф не відповідає дійсності. Ви можете складати теоретичний та практичний іспити в будь-якому сервісному підрозділі, незалежно від місця реєстрації та складання попереднього іспиту.

Нагадаємо, в Україні оновлюється процес складання іспитів для отримання посвідчення водія. Серед головного — збільшуються строки повторної здачі практичного іспиту. Наприклад:

якщо особа не склала іспит вперше, наступний практичний іспит призначається не раніше ніж через десять календарних днів;

якщо особа вдруге не склала практичний іспит, наступний — не раніше ніж через двадцять календарних днів;

якщо втретє не вдалося, тоді через тридцять календарних днів.

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