Перші «водійські права» онлайн: майбутніх водіїв попередили про нову схему обману

Перші «водійські права» онлайн: майбутніх водіїв попередили про нову схему обману

У соціальних мережах дедалі частіше з’являються пропозиції нібито оформити перше посвідчення водія онлайн та отримати його поштою. Такі оголошення поширюють кібер-шахраї.

це обман. Насправді зловмисники надсилають підроблений документ, який не має жодної юридичної сили, а їхня справжня мета — гроші та персональні дані громадян. Вони запевняють, що документ буде легальним і навіть відображатиметься в державних реєстрах. У Головному сервісному центрі МВС та Департаменті кіберполіції наголошують . Насправді зловмисники надсилають підроблений документ, який не має жодної юридичної сили, а їхня справжня мета — гроші та персональні дані громадян.

Як насправді видається перше водійське

Перше посвідчення водія видається строком на 2 роки і не надсилається поштою. Отримати його можна лише особисто у сервісному центрі МВС після успішного складання практичного іспиту.

Документ видають виключно власнику під підпис за наявності паспорта. Це пряма вимога законодавства, передбачена постановою Кабінету Міністрів України № 340. Посвідчення не можуть отримати ані родичі, ані довірені особи — навіть за нотаріальною довіреністю.

Будь-які інші способи отримання першого посвідчення водія поза сервісним центром МВС є незаконними.

Шахраї діють за типовою схемою:

обіцяють «легальне» водійське за гроші через нібито знайомих у МВС;

запевняють, що документ з’явиться у «Дії» та Кабінеті водія;

вимагають додаткові перекази за «внесення в реєстр» або «прискорення процедури».

Після цього надсилають поштою фальшиве посвідчення. Через кілька днів стає зрозуміло, що документ не з’явився в жодних реєстрах, а зв’язок із «продавцями» зникає — сторінки видаляються або користувача блокують.

Відповідальність за підробки

Варто пам’ятати: відповідальність передбачена не лише для шахраїв, а й за використання підроблених документів. Згідно з частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України, за це загрожує штраф, арешт або обмеження волі.

