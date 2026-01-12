Перші «водійські права» онлайн: майбутніх водіїв попередили про нову схему обману
У соціальних мережах дедалі частіше з’являються пропозиції нібито оформити перше посвідчення водія онлайн та отримати його поштою. Такі оголошення поширюють кібер-шахраї.
Вони запевняють, що документ буде легальним і навіть відображатиметься в державних реєстрах. У Головному сервісному центрі МВС та Департаменті кіберполіції наголошують: це обман. Насправді зловмисники надсилають підроблений документ, який не має жодної юридичної сили, а їхня справжня мета — гроші та персональні дані громадян.
Як насправді видається перше водійське
Перше посвідчення водія видається строком на 2 роки і не надсилається поштою. Отримати його можна лише особисто у сервісному центрі МВС після успішного складання практичного іспиту.
Документ видають виключно власнику під підпис за наявності паспорта. Це пряма вимога законодавства, передбачена постановою Кабінету Міністрів України № 340. Посвідчення не можуть отримати ані родичі, ані довірені особи — навіть за нотаріальною довіреністю.
Будь-які інші способи отримання першого посвідчення водія поза сервісним центром МВС є незаконними.
Шахраї діють за типовою схемою:
- обіцяють «легальне» водійське за гроші через нібито знайомих у МВС;
- запевняють, що документ з’явиться у «Дії» та Кабінеті водія;
- вимагають додаткові перекази за «внесення в реєстр» або «прискорення процедури».
Після цього надсилають поштою фальшиве посвідчення. Через кілька днів стає зрозуміло, що документ не з’явився в жодних реєстрах, а зв’язок із «продавцями» зникає — сторінки видаляються або користувача блокують.
Відповідальність за підробки
Варто пам’ятати: відповідальність передбачена не лише для шахраїв, а й за використання підроблених документів. Згідно з частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України, за це загрожує штраф, арешт або обмеження волі.
