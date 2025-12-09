0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд працює над скороченням тривалості відключень світла

Енергетика
30
Уряд працює над скороченням тривалості відключень світла
Уряд працює над скороченням тривалості відключень світла
Уряд працює над тим, щоб скоротити тривалість відключень електроенергії та стабілізувати графіки.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.
Вона зазначила, що провела координаційну нараду за участі віце-премʼєра Олексія Кулеби, в.о. міністра енергетики Артема Некрасова, заступника керівника Офісу президента Віктора Микити та голови «Укренерго» Віталія Зайченка.
Читайте також
«Заслухала доповіді про стан ремонту пошкоджених обʼєктів після нещодавнього ворожого обстрілу. Скоординували подальші кроки для відновлення енергосистеми», — повідомила Свириденко.
Прем’єр-міністерка зазначила, що нині у країні діють три черги погодинних відключень електроенергії. За її словами, уряд працює над тим, щоб скоротити тривалість цих відключень та стабілізувати графіки.

Підготовка рішень

Свириденко повідомила, що уряд готує низку рішень, спрямованих на перерозподіл електроспоживання. Це дозволить направити більше електроенергії побутовим споживачам.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке спрямоване на стримування зростання тарифу на передачу електроенергії. Ця складова суттєво впливає на загальну вартість електроенергії для всіх споживачів.
Читайте також
«Ми змінили механізм, за яким „Укренерго“ може купувати електроенергію для покриття технологічних втрат. Тепер оператор зможе купувати її не лише там, де ціни швидко і суттєво змінюються, а й на спеціальних торгах — за більш прогнозованими й часто нижчими цінами», — зазначили в Кабміні.
Зі свого боку в Укренерго відповіли на найпоширеніші запитання: хто складає графіки відключень та хто має контролювати справедливість розподілу періодів знеструмлення між різними чергами.
За матеріалами:
Finance.ua
ЕнергетикаЕлектроенергіяКабмін
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems