Уряд працює над скороченням тривалості відключень світла

Уряд працює над тим, щоб скоротити тривалість відключень електроенергії та стабілізувати графіки.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

Вона зазначила, що провела координаційну нараду за участі віце-премʼєра Олексія Кулеби, в.о. міністра енергетики Артема Некрасова, заступника керівника Офісу президента Віктора Микити та голови «Укренерго» Віталія Зайченка.

«Заслухала доповіді про стан ремонту пошкоджених обʼєктів після нещодавнього ворожого обстрілу. Скоординували подальші кроки для відновлення енергосистеми», — повідомила Свириденко.

Прем’єр-міністерка зазначила, що нині у країні діють три черги погодинних відключень електроенергії. За її словами, уряд працює над тим, щоб скоротити тривалість цих відключень та стабілізувати графіки.

Підготовка рішень

Свириденко повідомила, що уряд готує низку рішень, спрямованих на перерозподіл електроспоживання. Це дозволить направити більше електроенергії побутовим споживачам.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке спрямоване на стримування зростання тарифу на передачу електроенергії. Ця складова суттєво впливає на загальну вартість електроенергії для всіх споживачів.

«Ми змінили механізм, за яким „Укренерго“ може купувати електроенергію для покриття технологічних втрат. Тепер оператор зможе купувати її не лише там, де ціни швидко і суттєво змінюються, а й на спеціальних торгах — за більш прогнозованими й часто нижчими цінами», — зазначили в Кабміні.

Зі свого боку в Укренерго відповіли на найпоширеніші запитання: хто складає графіки відключень та хто має контролювати справедливість розподілу періодів знеструмлення між різними чергами.

