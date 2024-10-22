Рейтинг побутових приладів за споживанням енергії: що економить найбільше (інфографіка) — Finance.ua
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Рейтинг побутових приладів за споживанням енергії: що економить найбільше (інфографіка)

Енергетика
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Рейтинг побутових приладів за споживанням енергії: що економить найбільше (інфографіка)
Рейтинг побутових приладів за споживанням енергії: що економить найбільше (інфографіка)
Частка побутового споживання в загальному енергобалансі нашої країни становить 30−35%.
Щоденна розумна економія електроенергії може до 30% скоротити споживання кожного домогосподарства. Це — суттєве зниження щомісячних витрат на світло. А також — свідома допомога енергосистемі України, адже економне споживання знижує загальне навантаження на мережу і допомагає тримати систему збалансованою
Про це нагадує Міненерго.
Міністерство пропонує ознайомитись із рейтингом потужності побутової техніки в активному режимі.

Що означає потужність, наприклад 1000 Вт?

Якщо цей прилад буде безперервно працювати 1 годину на повну потужність, то за цей час він використає 1 КВт електроенергії.
Рейтинг побутових приладів за споживанням енергії: що економить найбільше (інфографіка)
До речі, знаючи енергоспоживання електроприладу, можна вирахувати його частку в загальному енергоспоживанні.
Під час вибору побутових приладів варто враховувати клас енергоефективності, а також ознайомитись з інструкцією до використання.
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Більшість сучасної техніки має режими, які дозволяють раціонально споживати напругу для подовження терміну експлуатації та зменшення навантаження на електромережу.
МІненерго закликає кожного розумно підходити до споживання електроенергії у побуті. Кожен вчасно вимкнений прилад, кожен обраний енергоефективний режим сприяє стабільній роботі енергосистеми України.
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Довідка Finance.ua:

  • НЕК «Укренерго» фіксує подальше зростання споживання електроенергії через зниження температури та використання обігрівачів.
  • Оператор системи передачі зазначає, що загалом рівень споживання відповідає сезонним показникам, але закликає використовувати потужні електроприлади в період найефективнішої роботи СЕС із 10:00 до 16:00 через дефіцит потужності, що зберігається в години максимального навантаження (ранок, вечір) після дев’яти масованих атак росіян.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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