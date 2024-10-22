Рейтинг побутових приладів за споживанням енергії: що економить найбільше (інфографіка) — Finance.ua

Рейтинг побутових приладів за споживанням енергії: що економить найбільше (інфографіка) Вчора 13:00 — Енергетика

Рейтинг побутових приладів за споживанням енергії: що економить найбільше (інфографіка)

Частка побутового споживання в загальному енергобалансі нашої країни становить 30−35%.

Щоденна розумна економія електроенергії може до 30% скоротити споживання кожного домогосподарства. Це — суттєве зниження щомісячних витрат на світло. А також — свідома допомога енергосистемі України, адже економне споживання знижує загальне навантаження на мережу і допомагає тримати систему збалансованою

Про це нагадує Міненерго.

Міністерство пропонує ознайомитись із рейтингом потужності побутової техніки в активному режимі.

Що означає потужність, наприклад 1000 Вт?

Якщо цей прилад буде безперервно працювати 1 годину на повну потужність, то за цей час він використає 1 КВт електроенергії.

До речі, знаючи енергоспоживання електроприладу, можна вирахувати його частку в загальному енергоспоживанні.

Під час вибору побутових приладів варто враховувати клас енергоефективності, а також ознайомитись з інструкцією до використання.

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Більшість сучасної техніки має режими, які дозволяють раціонально споживати напругу для подовження терміну експлуатації та зменшення навантаження на електромережу.

МІненерго закликає кожного розумно підходити до споживання електроенергії у побуті. Кожен вчасно вимкнений прилад, кожен обраний енергоефективний режим сприяє стабільній роботі енергосистеми України.

Довідка Finance.ua:

НЕК «Укренерго» фіксує подальше зростання споживання електроенергії через зниження температури та використання обігрівачів.

Оператор системи передачі зазначає, що загалом рівень споживання відповідає сезонним показникам, але закликає використовувати потужні електроприлади в період найефективнішої роботи СЕС із 10:00 до 16:00 через дефіцит потужності, що зберігається в години максимального навантаження (ранок, вечір) після дев’яти масованих атак росіян.

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