Зимовий дефіцит енергогенеруючих потужностей оцінюють у 3−4 ГВт — Finance.ua

Зимовий дефіцит енергогенеруючих потужностей оцінюють у 3−4 ГВт Вчора 19:15 — Енергетика

Зимовий дефіцит енергогенеруючих потужностей оцінюють у 3−4 ГВт

Дефіцит потужності з виробництва електроенергії в майбутній опалювальний сезон оцінюють у 3−4 ГВт із перспективою збільшення через тривалі обстріли рф енергооб’єктів, проте є плани з його заміщення.

Про це йдеться в опублікованому меморандумі про економічну та фінансову політику щодо 5-го перегляду програми EFF із МВФ.

«Влада оцінює значний зимовий дефіцит е/е — 3−4 ГВт із ризиками погіршення ситуації, що переважають, оскільки ракетні атаки тривають. У влади є амбітний план, що включає встановлення до 1 ГВт додаткових генерувальних потужностей, зокрема газових турбін, до кінця 2024 року, збільшення імпорту е/е з ЄС до понад 2 ГВт і ремонт ключовими гравцями, такими як ДТЕК, більшої частини їхніх пошкоджених теплових потужностей», — наголошується в документі.

Водночас зазначається, що внутрішній видобуток газу Групою «Нафтогаз» та іншими гравцями задовольнить більшу частину попиту на газ з боку домогосподарств і промислових споживачів, а залишкові потреби в газі будуть надходити за рахунок імпорту — до 3 млрд куб. м.

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Як повідомлялося, ДТЕК, який зазнав пошкодження близько 90% потужностей теплової генерації внаслідок майже 190 атак від початку повномасштабного вторгнення, з 2024 р. інвестував у ремонт і відновлення ТЕС 2,3 млрд грн. До кінця року ці інвестиції буде нарощено до 3,8 млрд грн. Також через безпрецедентні руйнування ТЕС, відновлення в режимі 24/7 триватиме протягом зими і в наступні роки.

Глава «Укренерго» Олексій Брехт наприкінці вересня як чинники зниження дефіциту назвав очікуване збільшення імпорту електроенергії з 1,7 ГВт до 2 ГВт (пізніше зазначалося, що є перспектива зростання до 2,2 ГВт), можливість використовувати аварійну допомогу з європейських країн обсягом 200 МВт, заплановане введення до кінця року об’єктів розподіленої генерації 500 МВт, а також відновлення до зими додатково 1 ГВт потужностей теплової генерації.

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