Уникнути не вдасться: взимку можливі відключення світла до 5 годин на день — Finance.ua

Уникнути не вдасться: взимку можливі відключення світла до 5 годин на день
Взимку неминучий дефіцит генерації, що призведе до відключень світла, і в найкращому разі електроенергії не буде до 5 годин на добу.
Про це пише газета Financial Times з посиланням на слова енергетиків.
За яких умов можна досягти оптимістичного сценарію
ДТЕК повідомляє, що навіть за оптимістичним сценарієм, цієї зими країна зіткнеться з щоденними п’ятигодинними відключеннями електроенергії.
Це можливе лише за умов, що росія більше не атакуватиме енергосистему, а температура не опуститься нижче -15 градусів.
«Україна має короткостроковий план, щоб пережити цю зиму, але для забезпечення енергетичної безпеки в майбутні зими ми повинні децентралізувати енергетичну систему», — заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.
Основна проблема цієї зими полягає в пошкодженні основних електростанцій, а не підстанцій, більшість з яких захищені укриттями й швидко ремонтуються, зауважив колишній голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.
«Дефіцит та відключення неминучі. Питання в тому, наскільки вони будуть великими чи малими, і це залежить від того, наскільки добре захищені електростанції. Протиповітряна оборона є критично важливою, і децентралізація має відбуватися паралельно», — сказав він.
Нагадаємо, 64% опитаних українців на момент проведення опитування мали стабільне постачання електроенергії, ще близько 30% зазначили про мінімальні відключення. 4% стикаються з відключеннями часто, ще 1% - постійно.
Довідка Finance.ua:
- за умови низьких температур (мінус 10−15 градусів) енергетики можуть застосовувати одну чергу у графіках відключень у ранкові та вечірні години. За теплої погоди Україна зможе пройти опалювальний сезон без відключень;
- навіть за найгіршого сценарію взимку у Києві працюватимуть котельні, лікарні та бювети;
- Зеленський повідомив, що рф цієї осені, за наявними даними, може завдати повітряних ударів по трьох українських атомних електростанціях.
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