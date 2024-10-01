росія атакувала підстанцію і знеструмила лінію живлення окупованої Запорізької АЕС — Finance.ua
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росія атакувала підстанцію і знеструмила лінію живлення окупованої Запорізької АЕС

Енергетика
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У результаті чергової атаки росії на магістральну підстанцію було знеструмлено одну з ліній живлення окупованої Запорізької атомної електростанції, що поставило її на межу блекауту.
Про це повідомляє Міністерство енергетики.
«Черговий акт російського тероризму створив загрозу аварії на окупованій Запорізькій АЕС. Вимагаємо негайного виконання резолюції МАГАТЕ та повернення станції під контроль України. Лише так можливе її безпечне функціонування», — заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілу, аби якнайшвидше відновити живлення станції.

Ситуація на ЗАЕС

11 серпня на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС сталася пожежа, яка не спричинила витоку шкідливих речовин, і станція продовжила працювати у штатному режимі.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що пожежу влаштували російські окупанти. В «Енергоатомі» вважають, що причиною інциденту могла бути недбалість окупантів або навмисний підпал.
Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що внаслідок пожежі серйозно постраждала градирня Запорізької АЕС, яку, ймовірно, доведеться демонтувати.
27 вересня одна з підстанцій поблизу контрольованої рі Запорізької АЕС, за попередньою інформацією, зазнала атаки дрона. Експерти МАГАТЕ також зафіксували звуки вибухів.
За матеріалами:
РБК-Україна
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