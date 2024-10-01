В Україні достроково відремонтували і підключили ще один блок АЕС — Finance.ua
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В Україні достроково відремонтували і підключили ще один блок АЕС

Енергетика
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В Україні на 12 днів раніше терміну підключили енергоблок АЕС до мережі після ремонту, це зміцнить енергосистему на 1000 МВт перед опалювальним сезоном.
Про це повідомили у НАЕК «Енергоатом».
«1 жовтня, після планово-попереджувального ремонту, фахівці Енергоатома успішно під’єднали до енергомережі енергоблок однієї з АЕС. Триває набір потужності. Завдяки якісній роботі атомників, блок вивели з ремонту на 12 днів раніше запланованого терміну. Таким чином, після виходу блоку на повну потужність, вітчизняна енергосистема зміцниться на 1000 МВт», — повідомили у компанії у Telegram.
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«Енергоатом робить усе, щоб до початку опалювального сезону українські енергоблоки були перезавантажені свіжим ядерним паливом та підготовлені до проходження осінньо-зимового періоду. Ремонтна кампанія виходить на фінішну пряму, і до початку ОЗП всі дев’ять блоків, які розташовані на підконтрольній Україні території, будуть готові до роботи протягом найскладніших місяців. Дякую колективу за гарну роботу у важких умовах», — зазначив керівник Енергоатома Петро Котін.
Він додав, що фахівці компанії «виконують роботи з випередженням графіків».
За матеріалами:
УНН
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