«Енергоатом» після виступу Зеленського в ООН замовив захист АЕС від шахедів — Finance.ua
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«Енергоатом» після виступу Зеленського в ООН замовив захист АЕС від шахедів

Енергетика
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«Енергоатом» після виступу Зеленського в ООН замовив захист АЕС від шахедів
«Енергоатом» після виступу Зеленського в ООН замовив захист АЕС від шахедів
«Енергоатом» тільки 25 вересня 2024 року уклав угоду вартістю 509 млн грн на проектування і будівництво захисної споруди на Рівненській атомній електростанції.
Про це пишуть «Наші гроші» з посиланням на «Прозорро».
«Тобто треба було Зеленському в ООН заявити, що енергообладнання біля українських АЕС незахищене і ось-ось стане мішенню для російських ракет, щоб атомники почали займатись проектуванням захисту «другого рівня», — пише видання.
Йдеться про залізобетонні П-образні споруди, які захищають великі трансформатори від шахедів та осколкових уражень при непрямому попаданні ракети.
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Як пише видання, ефективність вже доведена на підстанціях «Укренерго», які разом із Держвідновленням почали закривати ще торік і роботи тривають досі — настільки це нешвидка історія. Але навіть незавершені повністю споруди вже захищають від ударів.
Як зазначають «Наші гроші», контракт для РАЕС розміром 509 млн грн повністю прихований, невідомо жодних даних про розміри споруди.
«Також відмітимо чергову активізацію „Укргідроенерго“. У вересні компанія провела закупівлі по захисту цілих і відновлення пошкоджених гідроелектростанцій на 1,11 млрд грн. З яких половина 0,54 млрд грн припала на одну угоду з ПрАТ „Укрсталь конструкція“ колишнього олігарха Віталія Гайдука (був співвласником „Індустріального союзу Донбасу“). Жодних цін будматеріалів у „Прозорро“ по цих контрактах не оприлюднюють», — написало видання.
За матеріалами:
Економічна Правда
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