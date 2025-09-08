0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Сезонність цін: коли вигідніше купувати нерухомість

Нерухомість
38
Сезонність цін: коли вигідніше купувати нерухомість
Сезонність цін: коли вигідніше купувати нерухомість
Ринок житла в Україні відчутно залежить від сезону. Восени традиційно спостерігається пожвавлення: зростає кількість покупців, збільшується вибір квартир, а разом із цим підтягуються й ціни. У цей час продавці намагаються максимально скористатися підвищеним інтересом, адже конкуренція за кожен квадратний метр посилюється.
Натомість узимку ситуація кардинально змінюється. За словами експертів, попит слабшає, чимало охочих придбати житло відкладають рішення на пізніше. Утім, саме в цей період можна знайти цікаві пропозиції за нижчою ціною, ніж восени.

Чому експерти радять зачекати

Економічна ситуація в країні впливає на ринок не менше, ніж сезонність. Інфляція, коливання курсу долара та безпекові ризики формують настрої як покупців, так і продавців. Частина експертів радить не поспішати з придбанням житла восени, навіть попри більший вибір квартир.
«Продавці часто знижують ціну на 5−10% у разі швидкої угоди. А якщо говорити про трикімнатні квартири, то попит на них нижчий, ніж на однокімнатні чи двокімнатні. Це відкриває простір для торгу», — пояснила рієлторка з Києва Олена Івченко.
Таким чином, зима стає періодом, коли не лише легше домовитись про ціну, а й швидше провести угоду.
Сезонність цін: коли вигідніше купувати нерухомість

Ситуація у Львові

Регіональні відмінності суттєво впливають на те, коли вигідно купувати. Львів залишається одним із найбільш активних ринків України — тут значний попит формує внутрішня міграція.
«Ціни на нерухомість у Львові тримаються стабільно, а в окремих районах навіть зростають через високий попит. Все залежить від стану квартири та її розташування», — каже місцевий експерт з продажів нерухомості Андрій Тоцький.
Читайте також
Отже, у Львові чекати на зимове зниження цін не завжди доцільно. У популярних районах нерухомість може подорожчати, і покупці ризикують втратити привабливі варіанти.
Сезонність цін: коли вигідніше купувати нерухомість

Як змінилась ситуація в Одесі

Південні регіони відчувають на собі значний тиск через регулярні атаки, що безпосередньо впливає на поведінку покупців і продавців.
«Попит на житло в Одесі дещо впав. Покупці намагаються обирати більш безпечні райони, де вартість традиційно вища. Водночас у менш захищених зонах у клієнтів більше простору для торгу», — розповіла рієлторка Олена Ровинець.
Читайте також
Ця тенденція створює подвійний ефект: одні райони залишаються дорогими, інші — поступово дешевшають. Для покупців це означає, що можна підібрати вигідні пропозиції, якщо готові до компромісів щодо розташування.
Сезонність цін: коли вигідніше купувати нерухомість

Чи вигідно купувати взимку

Узимку ринок справді стає більш гнучким. Продавці розуміють, що попит низький, і часто погоджуються на поступки. Це дозволяє отримати знижки від 5% до 10%, а іноді й більше, якщо угода проходить швидко.
Переваги купівлі взимку:
  • менший попит і більше шансів домовитись про знижку;
  • швидші переговори й оформлення угоди;
  • можливість придбати житло вищого класу за ті ж гроші;
  • більший простір для вибору у сегменті малопопулярних квартир.
Недоліки:
  • обмежений вибір порівняно з осінню;
  • ризик втратити якісні об’єкти у містах із високим попитом;
  • невизначеність щодо курсу долара та інфляції.

Висновки для покупців

Коли краще купувати нерухомість, залежить від цілей покупця та міста, де він шукає житло. Якщо основний критерій — економія, варто розглянути зимові місяці, коли ринок менш активний. Якщо ж йдеться про популярні райони Львова чи стабільні сегменти ринку Києва, чекати зими може бути недоцільно.
А загальна тенденція така:
  1. Київ — є шанс на знижку, особливо для квартир з більшою площею.
  2. Львів — ціни тримаються стабільно, а в топових районах ростуть.
  3. Одеса — нерухомість у безпечних районах дорожчає, але у менш захищених можна торгуватися.
Експерти радять підходити до вибору житла з урахуванням не лише сезону, а й конкретної ситуації на місцевому ринку. Зима може стати часом вигідних угод, але остаточне рішення залежить від пріоритетів і готовності покупця ризикувати чи чекати.
За матеріалами:
Novyny.live
Нерухомість
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems