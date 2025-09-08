Сезонність цін: коли вигідніше купувати нерухомість Сьогодні 08:04 — Нерухомість

Ринок житла в Україні відчутно залежить від сезону. Восени традиційно спостерігається пожвавлення: зростає кількість покупців, збільшується вибір квартир, а разом із цим підтягуються й ціни. У цей час продавці намагаються максимально скористатися підвищеним інтересом, адже конкуренція за кожен квадратний метр посилюється.

Натомість узимку ситуація кардинально змінюється. За словами експертів, попит слабшає, чимало охочих придбати житло відкладають рішення на пізніше. Утім, саме в цей період можна знайти цікаві пропозиції за нижчою ціною, ніж восени.

Чому експерти радять зачекати

Економічна ситуація в країні впливає на ринок не менше, ніж сезонність. Інфляція, коливання курсу долара та безпекові ризики формують настрої як покупців, так і продавців. Частина експертів радить не поспішати з придбанням житла восени, навіть попри більший вибір квартир.

«Продавці часто знижують ціну на 5−10% у разі швидкої угоди. А якщо говорити про трикімнатні квартири, то попит на них нижчий, ніж на однокімнатні чи двокімнатні. Це відкриває простір для торгу», — пояснила рієлторка з Києва Олена Івченко.

Таким чином, зима стає періодом, коли не лише легше домовитись про ціну, а й швидше провести угоду.

Ситуація у Львові

Регіональні відмінності суттєво впливають на те, коли вигідно купувати. Львів залишається одним із найбільш активних ринків України — тут значний попит формує внутрішня міграція.

«Ціни на нерухомість у Львові тримаються стабільно, а в окремих районах навіть зростають через високий попит. Все залежить від стану квартири та її розташування», — каже місцевий експерт з продажів нерухомості Андрій Тоцький.

Отже, у Львові чекати на зимове зниження цін не завжди доцільно. У популярних районах нерухомість може подорожчати, і покупці ризикують втратити привабливі варіанти.

Як змінилась ситуація в Одесі

Південні регіони відчувають на собі значний тиск через регулярні атаки, що безпосередньо впливає на поведінку покупців і продавців.

«Попит на житло в Одесі дещо впав. Покупці намагаються обирати більш безпечні райони, де вартість традиційно вища. Водночас у менш захищених зонах у клієнтів більше простору для торгу», — розповіла рієлторка Олена Ровинець.

Ця тенденція створює подвійний ефект: одні райони залишаються дорогими, інші — поступово дешевшають. Для покупців це означає, що можна підібрати вигідні пропозиції, якщо готові до компромісів щодо розташування.

Чи вигідно купувати взимку

Узимку ринок справді стає більш гнучким. Продавці розуміють, що попит низький, і часто погоджуються на поступки. Це дозволяє отримати знижки від 5% до 10%, а іноді й більше, якщо угода проходить швидко.

Переваги купівлі взимку:

менший попит і більше шансів домовитись про знижку;

швидші переговори й оформлення угоди;

можливість придбати житло вищого класу за ті ж гроші;

більший простір для вибору у сегменті малопопулярних квартир.

Недоліки:

обмежений вибір порівняно з осінню;

ризик втратити якісні об’єкти у містах із високим попитом;

невизначеність щодо курсу долара та інфляції.

Висновки для покупців

Коли краще купувати нерухомість, залежить від цілей покупця та міста, де він шукає житло. Якщо основний критерій — економія, варто розглянути зимові місяці, коли ринок менш активний. Якщо ж йдеться про популярні райони Львова чи стабільні сегменти ринку Києва, чекати зими може бути недоцільно.

А загальна тенденція така:

Київ — є шанс на знижку, особливо для квартир з більшою площею. Львів — ціни тримаються стабільно, а в топових районах ростуть. Одеса — нерухомість у безпечних районах дорожчає, але у менш захищених можна торгуватися.

Експерти радять підходити до вибору житла з урахуванням не лише сезону, а й конкретної ситуації на місцевому ринку. Зима може стати часом вигідних угод, але остаточне рішення залежить від пріоритетів і готовності покупця ризикувати чи чекати.

