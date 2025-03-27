Італійський техногігант Ariston оголосив про повернення на ринок росії — Finance.ua

Італійський техногігант Ariston оголосив про повернення на ринок росії Сьогодні 12:40 — Фондовий ринок

Італійський техногігант Ariston оголосив про повернення на ринок росії

Італійський виробник побутової техніки Ariston оголосив про повернення на російський ринок. Президент росії володимир путін підписав указ, який скасовує його рішення від 26 квітня 2024 року про передачу російських активів Ariston до тимчасового управління АТ «Газпром побутові системи».

Про це йдеться в повідомленні на сайті Ariston Group.

Новий указ формально скасовує підпункт «а» пункту 1 Указу № 294, фактично відновлюючи повне володіння та операційний контроль Ariston Group над ТОВ Арістон Термо Рус.

Читайте також Більшість великих західних компаній не планують повертатися до росії — опитування

Компанія Ariston Thermo Rus, головний офіс якої розташований у москві, присутня в росії вже майже півстоліття. Компанія управляє великим виробничим підприємством на околиці санкт-петербурга під керівництвом російської управлінської команди.

Паоло Мерлоні, виконавчий голова Ariston Group, сказав: «Ми дуже задоволені рішенням російської влади відновити Ariston Group в якості власника і керівника нашої російської дочірньої компанії. Ми вважаємо, що це відображає вдячність за десятиліття відповідальних інвестицій та управління, нашу відданість більш ніж 300 російським співробітникам і триваючу діяльність місцевого бізнесу компанії. Ми маємо намір відновити діяльність з нашим російським місцевим керівництвом, повністю дотримуючись існуючих санкцій».

Читайте також Американські банки стали пропонувати операції з рублем на тлі «потеплішання» в відносинах США і росії

У компанії зазначили, що розвиток подій вимагатиме від Ради директорів Ariston Group перегляду свого попереднього рішення, ухваленого 1 серпня 2024 року, щодо деконсолідації Ariston Thermo Rus і реєстрації пов’язаних із цим збитків.

Як повідомлялося, у квітні 2024 року путін своїм указом передав російських «дочок» Ariston і Bosсh у тимчасове управління компанії групи Газпром — АТ «Газпром Побутові системи».

У березні 2024 року путін заявив, що іноземний бізнес, який «грюкнув дверима» і пішов із росії, не повинен мати можливість повернутися через опціон зворотного викупу «за невеликі гроші».

Також він доручив розробити процедуру повернення західних компаній.

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.