Американські банки стали пропонувати операції з рублем на тлі «потеплішання» в відносинах США і росії — Finance.ua

Американські банки стали пропонувати операції з рублем на тлі «потеплішання» в відносинах США і росії Сьогодні 18:30 — Фондовий ринок

Американські банки стали пропонувати операції з рублем на тлі «потеплішання» в відносинах США і росії

Ослаблення напруженості між США і росією та перспектива зняття антиросійських санкцій спричинила сплеск активності в трейдингових відділах західних банків і керуючих компаній.

Про це повідомляє Bloomberg.

Провідні інвестбанки США стали пропонувати інструменти для відігравання зростання рубля, а інвестори зацікавилися призабутими операціями з російськими облігаціями.

В останні тижні Goldman Sachs та JPMorgan Chase запропонували прив’язані до рубля деривативи, розповіли Bloomberg обізнані про це люди.

Доступ до рублевих інструментів американським та європейським інвесторам закрито через санкції, але банки котирують форвардні контракти, що дозволяють зіграти на динаміці рубля. Торгівля можлива, оскільки в угодах не беруть участь російські громадяни та реальні активи.

Цього року курс рубля підскочив на 20% через те, що адміністрація Дональда Трампа раптово розпочала з росією сепаратні переговори. На першій зустрічі в Саудівській Аравії делегації говорили передусім про відновлення російсько-американських відносин. За словами путіна, обговорювалися й «інші питання», крім «ситуації, пов’язаної з українським напрямом», — «і економіка, і наша спільна робота на світових енергетичних ринках».

Торгівля пов’язаними із рублем інструментами — частина ширшого відродження інтересу до російських активів у нинішній ситуації, зазначає Bloomberg.

Пол Макнамара, керуючий портфелем GAM UK, розповів агентству, що нещодавно до нього звернулися брокери, які запропонували рублеві облігації від таких організацій, як Європейський банк реконструкції та розвитку та Світовий банк. Хоча ці цінні папери не потрапили під санкції, Макнамара вважає, що відділ GAM з дотримання нормативних вимог та клієнти фонду, швидше за все, не погодяться на володіння ними.

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