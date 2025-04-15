ЄС може повернутись до закупівель російського газу — Reuters Сьогодні 19:14 — Енергетика

Керівники найбільших фірм ЄС почали говорити про те, що імпорт певної кількості російського газу, в тому числі від російського державного гіганта «Газпром» може відновитись.

Про це повідомляє Reuters.

Після обрання Трампа президентом США, він перетворив енергетику на розмінну монету в торговельних переговорах, бізнес побоюється, що залежність від США стала ще однією вразливою точкою.

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Водночас, переговори з Катаром про збільшення поставок газу зайшли в глухий кут, і хоча розгортання відновлюваних джерел енергії прискорилося, темпи недостатньо швидкі, щоб дозволити ЄС відчувати себе в безпеці.

На тлі цього, деякі європейські компанії відкрито говорять про можливість поновлення імпорту певної кількості російського газу.

«Якщо в Україні буде розумний мир, ми могли б повернутися до потоків у 60 мільярдів кубометрів, можливо, 70, на рік, включаючи СПГ», — сказав Дідьє Голло, виконавчий віце-президент французької компанії Engie, в інтерв’ю агентству Reuters.

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​​За словами Голло, росія може забезпечити близько 20−25% потреб ЄС, тоді як до війни цей показник становив 40%.

«Європа ніколи не повернеться до імпорту 150 мільярдів кубометрів з росії, як це було до війни… але я б поставив на 70 мільярдів кубометрів», — додав ще один французький бізнесмен, керівник нафтової компанії TotalEnergies Патрік Пуянне.

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Окрім цього, у землі Мекленбург-Передня Померанія, східному регіоні Німеччини, де газопровід «Північний потік» виходить на берег після проходження з росії дном Балтійського моря, 49% німців хочуть повернутися до поставок російського газу, показало опитування, проведене інститутом Forsa.

«Нам потрібен російський газ, нам потрібна дешева енергія — незалежно від того, звідки вона надходить. Нам потрібен «Північний потік-2», — сказав керуючий директор Leuna-Harze, середнього нафтохімічного підприємства Клаус Паур.

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