Туреччина купуватиме російський газ: США продовжили виняток із санкцій — Finance.ua
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Туреччина купуватиме російський газ: США продовжили виняток із санкцій

Енергетика
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США погодилися продовжити до травня виняток із санкцій для Туреччини, щоб вона продовжувала купувати російський газ.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело в Анкарі.
Зазначається, що США продовжили дію винятку із санкцій, запроваджених проти російського Газпромбанку, дозволивши Туреччині проводити через нього платежі за російський газ до 20 травня.
Видання нагадує, що санкції проти Газпромбанку запровадили у листопаді минулого року. Але для Угорщини та Туреччини зробили тимчасовий виняток: вони могли платити за російський газ через Газпромбанк.
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Термін дії чинного винятку із санкцій проти Газпромбанку добігає кінця 20 березня. Наразі офіційного підтвердження продовження виключення із санкцій немає.
За оцінкою Bloomberg, понад 45% імпорту газу до Туреччини минулого року надійшло із росії.
Нагадаємо, Мінфін США повідомив, що 12 березня завершився термін дії «ліцензії», яка дозволяла російським банкам здійснювати фінансові операції в енергетичному секторі, попри санкції. Адміністрація Дональда Трампа наразі не продовжила її дію.
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Востаннє вона була подовжена 10 січня 2025 року адміністрацією Джо Байдена на 60 днів, щоб дозволити транзакції в енергетиці, оскільки більшість фінансових операцій із російськими банками перебували під санкціями.
Ліцензія також дозволяла російським банкам обробляти європейські платежі за експорт нафти. Якщо адміністрація Трампа не поновить її, це може суттєво обмежити можливості росії продавати нафту на міжнародному ринку.
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