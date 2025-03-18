Туреччина збільшила видобуток газу і хоче стати енергетичним хабом — Finance.ua

Туреччина збільшила видобуток газу і хоче стати енергетичним хабом Сьогодні 06:47 — Енергетика

Туреччина збільшила видобуток газу і хоче стати енергетичним хабом

Туреччина активно нарощує видобуток природного газу, зменшуючи свою залежність від іноземних енергоносіїв, та наближається до перетворення на енергетичний хаб. Відповідні бажання були озвучені на Форумі країн-експортерів газу «Перспективи до 2050 року».

Про це повідомляє TRT Haber.

«Із введенням в експлуатацію газового родовища Сакарія річний видобуток природного газу збільшився з 400 мільйонів кубометрів до 1 мільярда 300 мільйонів кубометрів. У 2024 році цей показник досяг 2 мільярди 260 мільйонів кубометрів», — йдеться у повідомленні.

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У звіті зазначено, що завдяки розробкам і новим відкриттям на газовому родовищі Сакарія річний видобуток природного газу в Туреччині може сягнути 17 мільярдів кубічних метрів у 2050 році. Таке значне збільшення оцінюється як критичний крок для Туреччини щодо скорочення імпорту енергії та досягнення мети енергетичної незалежності.

Вказується, що Туреччина прагне не лише забезпечити газом власного видобутку, а й стати енергетичним хабом. Оскільки країна є критично важливим транзитним вузлом між Європою, Близьким Сходом і росією з її трубопроводами та потужностями СПГ.

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Згідно зі звітом, очікується, що світовий видобуток газу до 2050 року сягне 5 трильйонів 317 мільярдів кубометрів. По всій Європі до цієї дати очікується зниження видобутку на 119 мільярдів кубометрів.

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