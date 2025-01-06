Україна та Польща планують організувати спільний газовий хаб — Finance.ua

Україна та Польща планують організувати спільний газовий хаб Сьогодні 19:43 — Енергетика

Україна та Польща планують організувати спільний газовий хаб

Польща і Україна планують організувати спільний газовий хаб. Це рішення, затверджене меморандумом, що підписали обидві країни у 2024 році.

Про це розповів посол України в Польщі Василь Боднар під час телемарафону, повідомляє 24 Канал.

За його словами, зараз відбувається опрацювання можливості добудови відповідних інтерконекторів.

«Ми вже підписали відповідний меморандум з польською стороною про опрацювання можливостей добудови і постачання через газовий порт в Свіноуйсьце, це на північному заході Польщі, скрапленого газу до нашої системи підземних газосховищ», — додав Боднар.

Як зазначає Бондар, цей механізм є важливим елементом системи енергетичної безпеки. До того ж реалізація цього плану сприятиме незалежності від російської сировини.

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