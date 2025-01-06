Україна та Польща планують організувати спільний газовий хаб — Finance.ua
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Україна та Польща планують організувати спільний газовий хаб

Енергетика
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Україна та Польща планують організувати спільний газовий хаб
Україна та Польща планують організувати спільний газовий хаб
Польща і Україна планують організувати спільний газовий хаб. Це рішення, затверджене меморандумом, що підписали обидві країни у 2024 році.
Про це розповів посол України в Польщі Василь Боднар під час телемарафону, повідомляє 24 Канал.
За його словами, зараз відбувається опрацювання можливості добудови відповідних інтерконекторів.
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«Ми вже підписали відповідний меморандум з польською стороною про опрацювання можливостей добудови і постачання через газовий порт в Свіноуйсьце, це на північному заході Польщі, скрапленого газу до нашої системи підземних газосховищ», — додав Боднар.
Як зазначає Бондар, цей механізм є важливим елементом системи енергетичної безпеки. До того ж реалізація цього плану сприятиме незалежності від російської сировини.
За матеріалами:
Телеканал 24
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