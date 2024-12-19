Східно-Європейський газовий хаб: Україна і Польща допоможуть Європі позбутися залежності від російського газу — Finance.ua
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Східно-Європейський газовий хаб: Україна і Польща допоможуть Європі позбутися залежності від російського газу

Казна та Політика
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Україна і Польща працюють над створенням Східно-Європейського газового хаба, який має забезпечити постачання палива у країни Європи після припинення транзиту російського газу.
Про це заявив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.
За його словами, українські підземні сховища газу і польські термінали зрідженого природного газу (ЗПГ) можуть стати основою для нової бізнес-моделі, яка замінить поки що діючий маршрут постачання газу з росії.
«Завершення транзиту формує початок конкуренції нових маршрутів та ресурсів, серед яких ЗПГ. <…> Інтеграція газових ринків на базі наявної інфраструктури, збільшення доступної міждержавної потужності дають поштовх розвитку торгівлі та можливість замінити російський газ», — сказав Колісник.
Він зазначив, що українська сторона офіційно звернулися до партнерів з пропозицією підписати документи для початку розвитку міждержавних точок «входу-виходу» ГТС між Україною та Польщею, а також для збільшення встановленої потужності: «Це зробить цю східну частину Європи ще більш ліквідною, ніж це можна уявити сьогодні», — зазначив заступник міністра.
«Це допоможе Україні та Польщі зберігати стільки газу, скільки потрібно для всієї Східної Європи. У цьому конкретному випадку ця дерегульована та фізично розвинена пропускна спроможність між нашими урядами допоможе перенаправити ту частину природного газу, яка раніше постачалася росіянами», — пояснив він.
Нагадаємо, у березні 2024 року Україна та Польща підписали Меморандум про співпрацю для покращення взаємодії між українським та польським ринками газу з метою їх інтеграції.
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