В Україні планують запустити газовий датахаб — Finance.ua

В Україні планують запустити газовий датахаб Сьогодні 20:20 — Енергетика

В Україні планують запустити газовий датахаб

Міністерство енергетики планує запустити центр обміну інформації у газовій галузі.

Про це заявив заступник міністра енергетики з питань цифровізації Фарід Сафаров на конференції «10 років Ініціативі прозорості видобувних галузей в Україні: досягнення та перспективи».

«Ми на фінальній стадії і будемо запускати роботу над газовим датахабом. Ми хочемо бачити інформацію з моменту видобутку, входу у систему ГТС і до кінцевого споживача», — сказав Сафаров.

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Він наголосив, що це буде важливим інструментом для аналізу, який буде покладатися в основу формування політики щодо розподілу газу, його видобування і постачання «блакитного палива» за механізмом ПСО.

«ІПВГ стала початком наших напрацювань, датахаб має стати продовженням і дозволяти аналізувати великі масиви даних, а гравцям на ринку — бачити, яким чином проходить цикл природного ресурсу, яким вони торгують», — зауважив заступник міністра.

Крім того, Міненерго визначило собі за мету зробити ІПВГ «єдиним вікном» для подачі звітності всіма видобувними компаніями.

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