Чотири країни зацікавлені у зберіганні газу в Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чотири країни зацікавлені у зберіганні газу в Україні

Енергетика
39
Чотири країни зацікавлені у зберіганні газу в Україні
Чотири країни зацікавлені у зберіганні газу в Україні
Чотири країни зацікавлені у транспортуванні та зберіганні природного газу в Україні. Це Греція, Румунія, Азербайджан та Польща.
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
Зазначається, Україна транспортувала з ЄС та Молдови 3 мільярди кубічних метрів природного газу протягом квітня — жовтня 2023 року, що у 7 разів більше за обсяги транспортування за аналогічний період минулого року.
Такі ознаки свідчать про те, що Україна успішно пройшла незалежне міжнародне стрес-тестування газотранспортних систем та підземних сховищ газу.
Читайте також
Завдяки цьому вдалось залучити міжнародних трейдерів до зберігання газу в українських газових сховищах.
Зазначимо, ще в травні уряд затвердив перелік підземних споруд, де будуть зберігатися акумульовані нафта, газ, інші речовини та матеріали. Це дозволить облаштувати та підтримувати в належному стані надійні сховища, недосяжні для ворога та для інших загроз.
Водночас експерти вважають, що в цьому опалювальному сезоні є загроза того, що російські військові обстрілюватимуть об'єкти газової інфраструктури, але ця загроза не є настільки значною як загроза обстрілів інфраструктури електроенергії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.