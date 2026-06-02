ЄЦБ попередив про ризики «ШІ-бульбашки» для фінансової системи Європи Сьогодні 06:36 — Технології&Авто

Європейський центральний банк (ЄЦБ) попередив про можливі ризики для фінансової стабільності єврозони через стрімке зростання інвестицій у сферу штучного інтелекту. Особливе занепокоєння регулятора викликає активне фінансування ШІ-проєктів через ринок приватного кредитування.

Що кажуть у ЄЦБ

У новому огляді фінансової стабільності ЄЦБ зазначив, що масштабні вкладення у ШІ-компанії та дата-центри можуть обернутися втратами для інвесторів, якщо очікування щодо прибутковості технологій не справдяться.

У документі наголошується: «Якщо обсяги таких вкладень продовжать швидко зростати, а очікувані грошові потоки від ШІ-вкладень розчарують інвесторів, приватний кредит може стати суттєвішим джерелом кредитного ризику та потенційним підсилювачем стресу для фінансових установ єврозони».

У ЄЦБ змоделювали сценарій сильного шоку на глобальному ринку приватного кредитування. За оцінками регулятора, прямий вплив на банки буде обмеженим, однак серйозніші наслідки можуть торкнутися страхових компаній і пенсійних фондів.

У регуляторі заявили: «Страхові компанії та пенсійні фонди в разі негативного сценарію можуть зіткнутися з більш суттєвими повторними втратами переоцінки через ширший ефект поширення на ринки левередж-кредитів, високодохідних облігацій та акцій».

Ризики приватного кредитування та ШІ

У ЄЦБ пояснили, що приватний кредит дедалі частіше використовують для фінансування ШІ-інфраструктури — дата-центрів, обчислювальних потужностей та компаній, які займаються розробкою моделей штучного інтелекту.

Регулятор зазначає, що ажіотаж навколо ШІ вже впливає на оцінку компаній та кредитні ринки. Окреме занепокоєння викликає висока концентрація приватного кредитування в ІТ- та софтверному секторі.

У звіті також йдеться про ризики для окремих бізнес-моделей через швидкий розвиток ШІ-технологій.

Серед інших проблем ринку приватного кредитування ЄЦБ назвав:

погіршення якості кредитів;

непрозорість оцінки активів;

зростання концентрації ризиків;

можливі проблеми з ліквідністю;

залежність від оптимістичних прогнозів щодо розвитку ШІ.

У ЄЦБ наголосили, що приватне кредитування може стати одним із ключових джерел фінансування розвитку штучного інтелекту в Європі, однак майбутня прибутковість таких інвестицій залишається невизначеною.

На цьому тлі регулятор закликав уважніше стежити за ринком і скорочувати прогалини у даних щодо приватного кредитування.

Водночас у ЄЦБ підкреслили, що наразі приватний кредит не створює прямої системної загрози для фінансової стабільності єврозони. Проте швидке зростання ШІ-індустрії може змінити ситуацію, якщо очікування щодо ефективності технологій виявляться завищеними.

Європейські регулятори дедалі частіше попереджають про ризики ШІ

Попередження ЄЦБ стало черговою заявою міжнародних фінансових інституцій щодо потенційних ризиків, пов’язаних зі штучним інтелектом.

Раніше ЄЦБ вже повідомляв про використання ШІ у власних системах прогнозування інфляції. Регулятор зазначав, що моделі машинного навчання допомагають аналізувати ризики та відстежувати зміни інфляції в режимі реального часу.

Своєю чергою Міжнародний валютний фонд раніше попереджав про ризик фінансової кризи через ШІ-кібератаки. У МВФ заявляли, що нові моделі штучного інтелекту можуть посилити можливості хакерів та створити додаткові загрози для глобальної фінансової системи.

