Apple готує найбільше в історії оновлення ОС 02.06.2026, 01:22

З'явиться окремий застосунок Siri, який візуально нагадуватиме ChatGPT або Claude

iPhone отримає найбільше оновлення за роки. З витоку рендерів і внутрішньої документації стало відомо, що в iOS 27 фірмовий асистент Siri перетвориться на повноцінного ШІ-агента, а стандартні додатки «камера» та «фото» отримають інструменти професійного рівня.

Про це пише Bloomberg.

Головною проблемою Apple останнім часом залишалася Siri. В iOS 27 модель перейме роль глобального ШІ-асистента.

Замість звичного круглого значка внизу екрана активація Siri запускатиме інтерактивну анімацію всередині динамічного острова. Вона зможе аналізувати все, що відбувається на дисплеї, розуміти контекст особистих даних користувача та шукати інформацію в мережі. Проте найцікавіше — це поява окремого застосунка Siri. Візуально він нагадуватиме ChatGPT або Claude: тут з’явиться історія листування, можливість надсилати файли, фотографії для аналізу та просунуті голосові режими.

Apple також пішла на безпрецедентний крок. Користувачі зможуть перенаправляти складні запити безпосередньо до сторонніх нейромереж — Google Gemini, ChatGPT від OpenAI або Claude від Anthropic — прямо через стандартний інтерфейс системи.

Викликати новий текстовий хаб під назвою Search or Ask можна буде простим свайпом вниз від верхнього центру екрана. Застосунок «камера» також перепишуть із нуля. Замість старої системи розпізнавання об’єктів з’явиться спеціальний режим із повною інтеграцією Siri та візуального інтелекту. Тепер достатньо зробити знімок, і ШІ одразу розпізнає річ, знайде її через зворотний пошук Google або проаналізує склад продукту.

Новий інтерфейс камери

Інтерфейс камери стане повністю кастомізованим. Через спеціальну панель віджетів користувачі зможуть виносити на верхню панель потрібні професійні інструменти: ручне налаштування глибини різкості, таймер або нічний режим.

У додатку «фото» з’являться дві ШІ-функції, які складуть конкуренцію інструментам від Google:

Reframe — дозволить за допомогою штучного інтелекту змінювати перспективу та кут огляду вже готового знімка;

Extend — аналог генеративного розширення, який самостійно домальовує деталі, що залишилися за межами оригінального кадру.

Створення автоматизацій у додатку «команди» завжди було заплутаним процесом для звичайних користувачів. В iOS 27 це виправлять: створити складний ланцюг дій можна буде природною мовою, а ШІ сам збере алгоритм.

Інші дрібні зміни

Серед інших дрібних, однак корисних нововведень:

генерування унікальних шпалер за текстовим описом;

системна перевірка граматики під час введення тексту в будь-якому додатку;

поліпшені персональні емодзі;

оновлена програма Image Playground для створення картинок.

