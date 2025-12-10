Бізнес у зоні воєнного ризику активніше залучає фінансування
Від початку 2025 року в межах програми бізнес залучив майже 27 тис. кредитів на загальну суму 79,9 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.
Загалом з початку року найбільше кредитних коштів було отримано за такими напрямами:
- кредитування у зоні високого воєнного ризику — 22,7 млрд грн;
- розвиток переробної промисловості — 20,7 млрд грн;
- інвестиційні проєкти — 20,6 млрд грн.
Найпомітніше зростання за сумою виданих кредитів цього тижня у кредитуванні бізнесу в зонах високого воєнного ризику — (+3,4%).
Від початку дії програми (лютий 2020 року) підприємці отримали 131,5 тис. кредитів на суму майже 446 млрд грн. З них у період воєнного стану — 96,6 тис. кредитів на 356,4 млрд грн.
До десятки лідерів за кількістю взятих кредитів увійшли чотири регіони, що належать до зон високого воєнного ризику: Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська області.
Найбільші обсяги кредитування залучені підприємствами в аграрний сектор, переробну промисловість, гуртову та роздрібну торгівлю.
