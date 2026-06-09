Подарунок, донат чи повернення боргу: які фрази у переказах можуть викликати питання у банку чи податкової Сьогодні 09:32 — Фінтех і Картки

Банки аналізують карткові операції не лише за словами у призначенні платежу

Навіть звичайний переказ може викликати питання у банку чи податкової, якщо його призначення виглядає як оплата товару, послуги або регулярний дохід. Головне правило — писати правдиво, конкретно і так, щоб із формулювання було зрозуміло: це побутова, сімейна або особиста операція, а не прихована підприємницька діяльність.

Про це пише Судово-юридична газета.

Єдиного «чорного списку» слів для всіх банків немає. Банки аналізують карткові операції не лише за словами у призначенні платежу. Значення мають сума, частота переказів, поведінка клієнта, джерело коштів, регулярність надходжень та інші ознаки.

Однак текст у полі «призначення платежу» також може стати одним із факторів для перевірки. Якщо фізична особа регулярно отримує перекази з формулюваннями «за товар», «за послугу», «за консультацію» або «зарплата», банк може розцінити це як ознаку підприємницької діяльності без належного оформлення.

Тому призначення платежу має відповідати реальному змісту операції. Не варто вигадувати формулювання лише для того, щоб «обійти» перевірку: у разі запиту банку або ДПС доведеться пояснювати походження коштів і підтверджувати документи.

Як писати призначення платежу для переказів родичам

Перекази між близькими родичами зазвичай мають побутовий або сімейний характер. Щоб уникнути зайвих питань, у призначенні варто зазначати, хто саме переказує кошти і з якою метою.

Приклади:

«Допомога від батька на навчання»;

«Матеріальна підтримка від чоловіка»;

«Допомога дочці на оренду житла»;

«Гроші батькам на оплату комунальних послуг»;

«Допомога бабусі на ліки»;

«Фінансова підтримка сина на навчання».

Такі формулювання показують, що переказ не є оплатою товару чи послуги.

Компенсація спільних витрат

Українці часто ділять між собою витрати на вечерю, пальне, квитки, подорожі, продукти або комунальні платежі. У таких випадках краще не писати просто «компенсація», а конкретизувати, за що саме повертаються гроші.

Приклади:

«Компенсація витрат за спільну вечерю»;

«Повернення коштів за квитки в кіно»;

«Частка за замовлення їжі 04.06.2026»;

«Компенсація пального за спільну поїздку до Львова»;

«Відшкодування витрат на продукти за тиждень»;

«Частка в оплаті дитячого садка за червень».

Бажано зберігати чеки, електронні квитанції або скріншоти замовлень, якщо йдеться про більші суми.

Повернення боргу

Формулювання «повернення боргу» саме по собі не заборонене. Але якщо таких платежів багато, банк може запитати, чому на рахунок регулярно надходять кошти як повернення позик.

Безпечніше деталізувати платіж і мати підтвердження: розписку, договір позики або інший документ.

Приклади:

«Повернення позики за розпискою від 01.05.2026»;

«Повернення частини позики за домовленістю»;

«Повернення коштів, наданих у борг».

Водночас не варто зловживати однаковими формулюваннями. Велика кількість регулярних «повернень боргу» може виглядати для фінансового моніторингу як неоформлена діяльність із кредитування.

Продаж особистих речей

Якщо людина продає власну вживану річ, варто прямо зазначити, що це особисте майно, а не товар у межах бізнесу.

Приклади:

«Повернення коштів за вживаний iPhone 12, особисте користування»;

«Розрахунок за особистий телевізор Samsung»;

«Повернення коштів за вживаний ноутбук»;

«Розрахунок за особистий автомобіль Toyota Camry 2018»;

«Компенсація за особисті речі з гардероба».

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Формулювання «вживаний», «особистий», «з власного користування» допомагають відмежувати разовий продаж від регулярної торгівлі.

Перекази за послуги фізичним особам

Найбільше питань можуть викликати платежі фізичним особам із призначенням:

«за послуги»;

«за консультацію»;

«за ремонт»;

«за товар»;

«за замовлення».

Такі формулювання вказують на отримання доходу. Якщо людина системно продає товари або надає послуги, така діяльність має бути оформлена належним чином, зокрема через ФОП або іншу законну форму.

Якщо ж ідеться про разову побутову допомогу, варто писати конкретно:

«Компенсація витрат на пальне за підвезення»;

«Компенсація за допомогу з переїздом»;

«Відшкодування транспортних витрат».

Перекази між власними рахунками

Перекази між власними картками чи рахунками не є доходом. Але для зрозумілості краще зазначати, що кошти переказуються між рахунками однієї особи.

Приклади:

«Переказ власних коштів між особистими рахунками»;

«Поповнення власної картки»;

«Консолідація особистих коштів»;

«Переказ між власними картками».

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Якщо ФОП переказує кошти з підприємницького рахунку на особистий, формулювання має відповідати обліку та звітності.

Оренда і комунальні платежі

Для платежів за житло, комунальні послуги, інтернет або електроенергію краще вказувати період і суть платежу.

Приклади:

«Оплата оренди житла за червень 2026 року»;

«Оплата комунальних послуг за травень»;

«Оплата за інтернет за червень»;

«Компенсація витрат на електроенергію».

Якщо орендодавцем є ФОП, важливо, щоб призначення платежу відповідало договору та виду діяльності. Невдалі формулювання на кшталт «компенсація комунальних послуг» можуть створити податкові ризики, якщо платіж фактично не відображений як дохід ФОП.

Подарунок, донат, пожертва

Фраза «подарунок» не завжди автоматично означає, що податків не буде. Для грошових переказів важливо, хто саме дарує кошти і кому.

Якщо гроші надходять від близьких родичів, це одна ситуація. Якщо ж «подарунок» або «донат» надходить від сторонніх осіб, особливо регулярно, податкова може розцінити це як дохід.

Окремо варто бути обережними з формулюваннями:

«донат»;

«пожертва»;

«безповоротна допомога».

Такі платежі не завжди звільняються від оподаткування. Безпечними вони можуть бути лише за наявності належного статусу або підстав: наприклад, для благодійної організації, зареєстрованого волонтера чи особи, яка має законні підстави отримувати таку допомогу без оподаткування.

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Які формулювання краще не використовувати

Фізичним особам без підприємницького статусу варто уникати призначень:

«оплата за товар»;

«оплата за послуги»;

«за консультацію»;

«зарплата»;

«за ремонт»;

«за замовлення»;

«комерційна оплата».

Такі слова можуть свідчити про отримання доходу. Якщо платіж справді є оплатою за товар або послугу, його потрібно проводити відповідно до податкових правил.

Також не варто залишати призначення порожнім, якщо система дозволяє його заповнити. Порожнє поле не завжди є проблемою, але воно залишає більше простору для різного трактування операції.

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