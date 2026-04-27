Які помилки можуть бути під час переказу коштів

Загальна вартість операцій з картками українських банків склала понад 7 трлн гривень, а кількість цих операцій за картками перевищила 9,5 млрд.

А от якщо треба повернути кошти, то можливість повернення коштів напряму залежить від технічного статусу транзакції та чи існує отримувач, якого ви вказали.

Усі помилки можна розділити на три категорії. Деталі читайте нижче.

1. Технічна помилка (Реквізити, які не існують)

Це «найкращий» сценарій для відправника. Якщо ви помилилися в номері картки або IBAN так, що такої комбінації цифр не існує загалом, система банку просто не проведе платіж. Гроші «зависнуть» як нез’ясовані та повернуться на ваш рахунок автоматично протягом 1−3 робочих днів. Якщо ж рахунок існує, але дані отримувача не збігаються (наприклад, ІПН або ПІБ), банк-отримувач зазвичай тримає кошти на рахунку «нез'ясованих сум» до 3−5 робочих днів, після чого автоматично відправляє їх назад.

2. Помилка в даних (Невідповідність реквізитів)

Якщо ж рахунок існує, але дані отримувача не збігаються (наприклад, ІПН або ПІБ), банк-отримувач бачить конфлікт даних: номер рахунку належить Іванову, а в призначенні вказано Шевченко. Тому тримає кошти на рахунку «нез'ясованих сум» до 3−5 робочих днів, після чого автоматично відправляє їх назад.

3. Миттєвий переказ (Реальний отримувач)

Найскладніший випадок, характерний для P2P-переказів (з картки на картку). Якщо ви ввели номер реальної картки іншої людини, для системи це виглядає як «миттєве доручення».Гроші стають власністю отримувача в момент натискання кнопки «Підтвердити». Оскільки переказ є добровільним, банк не має права списати кошти з чужого рахунку без згоди його власника. Термін повернення невизначений. Залежить виключно від чесності отримувача або швидкості роботи юристів.

4. Помилка в сумі («Зайвий нуль»)

Якщо ви замість 1 тис. грн відправили 10 тис. грн реальній особі, банк трактує це як успішну операцію. Ви не можете скасувати частину транзакції. Повернення «надлишку» відбувається за процедурою помилкового переказу — через запит банку до отримувача або добровільне повернення від нього. Термін повернення може бути від декількох днів до місяців (через суд).

5. Помилка в терміналі (Cash-to-Card)

Коли ви вносите готівку через термінал і помиляєтеся в номері картки отримувача ситуація ускладнюється тим, що гроші фізично знаходяться всередині пристрою. Термін повернення довший, ніж зазвичай. Банку потрібно провести інкасацію терміналу та підтвердити надлишок коштів у пристрої.

