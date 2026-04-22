0 800 307 555
укр
MasterCard зупинила обслуговування двох білоруських банків у країнах Європи

Фінтех і Картки
35
Обслуговування карток MasterCard двох білоруських банків у європейських країнах призупинили.
Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Перелік країн

Транзакції з картками MasterCard білоруського «Альфа-Банку» та «Белгазпромбанку» стають недоступними на території Європейського Союзу та навіть в інтернет-магазинах, зареєстрованих у Європі.
Зазначається, що картки цих банків припинять роботу в десятках країн: Австрії, Болгарії, Бельгії, Угорщині, Греції, Данії, Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, Ірландії, Ісландії, Іспанії, Італії, Кіпрі, Латвії, Ліхтенштейні, Литві, Люксембурзі, Мальті, Норвегії, Нідерландах, Німеччині, Португалії, Польщі, Румунії, Словаччині, Словенії, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії, Швеції, Естонії.
У цих країнах такі картки більше не використовуватимуться для оплати в магазинах та інтернет-магазинах, зняття готівки в банкоматах або здійснення переказів з картки на картку через місцеві сервіси.

Реакція банків

До 16 червня «Альфа-Банк» скасував комісію за зняття власних коштів за кордоном, незалежно від суми. Тим, хто не може зняти гроші в банкоматі, пропонується безкоштовний переказ грошей на картку іншого білоруського банку через систему ARIP.
«Белгазпромбанк» офіційно написав про припинення дії MasterCard у Європейському Союзі. Серед іншого, банк зазначив, що картки перестануть працювати у всіх інтернет-магазинах, зареєстрованих на території Європейського Союзу.
18 березня картки цих банків у системі Visa перестали працювати в Європейському Союзі, Великій Британії, Ісландії, Ліхтенштейні та Норвегії.
За матеріалами:
Радіо Свобода
Банки світуКартки
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems