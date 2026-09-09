Як отримати УБД за 1 день? Чому військові втрачають свої пільги? Пояснює юрист Сьогодні 10:25 Як отримати УБД за 1 день? Чому військові втрачають свої пільги? Пояснює юрист

Для отримання статусу учасника бойових дій військовому під час воєнного стану фактично достатньо виконувати бойове завдання щонайменше один день. Також статус можна отримати у разі поранення, контузії чи травми під час захисту України.

Про це у новому відео на Finance.ua розповів адвокат, старший партнер та співзасновник адвокатського об’єднання RESPOND Олександр Жовтан.

За його словами, раніше для отримання статусу УБД потрібно було виконувати бойові завдання не менше 30 днів. Під час воєнного стану цей термін скоротили до одного дня.

Хто може отримати статус УБД

Є дві основні категорії військових, які можуть отримати статус УБД:

ті, хто зараз проходить службу,

та вже звільнені військовослужбовці, які не встигли оформити статус під час служби.

Для діючих військових оформлення фактично покладається на командування військової частини. Якщо людина вже звільнилася, документами займається ТЦК та СП або ж військовослужбовець може самостійно звернутися до відповідної комісії.

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За словами Жовтана, процедура стала значно простішою.

«Зараз же потрібен один документ і найголовніший — це довідка про безпосередню участь у бойових діях. Так званий додаток шість».

Саме ця довідка є основним документом для оформлення статусу. Подальші етапи, за словами адвоката, вже стосуються юридичної процедури.

Які пільги передбачені для учасників бойових дій

Після отримання статусу УБД військовослужбовець має право на широкий перелік пільг і гарантій, визначених законодавством.

Серед основних Олександр Жовтан називає:

75% знижку на комунальні послуги;

додаткові відпустки;

безкоштовне лікування;

санаторне лікування;

безкоштовне зубопротезування;

першочергове право на квартирний облік;

першочергове право на земельну ділянку.

Водночас повний перелік пільг значно ширший.

Чому військові не оформлюють пільги

На практиці проблема часто полягає не у відсутності права на пільгу, а в тому, що військові не хочуть проходити процедуру її оформлення.

«Військовослужбовці не хочуть її оформляти не тому, що не знають, а тому, що бояться бюрократії, бояться звертатися», — пояснює адвокат.

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Як приклад він наводить 75% знижку на комунальні послуги. Для її оформлення існує встановлена процедура та відповідний зразок заяви. Після подання документів подальшими питаннями займається Пенсійний фонд.

«Фактично всі пільги використовувати дуже просто. Було б лише бажання», — зазначає Жовтан.

Якщо ж військовий не розуміє, як оформити певну пільгу, адвокат радить звернутися по допомогу до фахівця, якому він довіряє.