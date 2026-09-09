Як отримати УБД за 1 день? Чому військові втрачають свої пільги? Пояснює юрист
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Для отримання статусу учасника бойових дій військовому під час воєнного стану фактично достатньо виконувати бойове завдання щонайменше один день. Також статус можна отримати у разі поранення, контузії чи травми під час захисту України.
За його словами, раніше для отримання статусу УБД потрібно було виконувати бойові завдання не менше 30 днів. Під час воєнного стану цей термін скоротили до одного дня.
Хто може отримати статус УБД
Є дві основні категорії військових, які можуть отримати статус УБД:
ті, хто зараз проходить службу,
та вже звільнені військовослужбовці, які не встигли оформити статус під час служби.
Для діючих військових оформлення фактично покладається на командування військової частини. Якщо людина вже звільнилася, документами займається ТЦК та СП або ж військовослужбовець може самостійно звернутися до відповідної комісії.
Як приклад він наводить 75% знижку на комунальні послуги. Для її оформлення існує встановлена процедура та відповідний зразок заяви. Після подання документів подальшими питаннями займається Пенсійний фонд.
«Фактично всі пільги використовувати дуже просто. Було б лише бажання», — зазначає Жовтан.
Якщо ж військовий не розуміє, як оформити певну пільгу, адвокат радить звернутися по допомогу до фахівця, якому він довіряє.
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