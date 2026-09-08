Київський метрополітен замовив 3600 розкладних стільців на 1,87 млн гривень — деталі Сьогодні 11:22 — Казна та Політика

Київський метрополітен замовив 3600 розкладних стільців на 1,87 млн гривень для розміщення пасажирів на станціях під час повітряних тривог.

Про це стало відомо з системи електронних закупівель Prozorro.

Зокрема, як вказано в Prozorro, наприкінці серпня 2026 року комунальне підприємство «Київський метрополітен» уклало договір з ТОВ «Сои Групп» на закупівлю 3 600 розкладних туристичних стільців зі спинкою.

Сума угоди становить 1,87 млн гривень,

вартість одного стільця — 435 гривень без ПДВ. Постачатимуть їх партіями до 31 березня 2027 року.

Як зазначається в технічній документації до угоди, основні характеристики товару: металевий каркас, тканинна оббивка, наявність спинки та підлокітників.

Нагадаємо, 46 підземних станцій київського метро під час тривог слугують укриттями. Під час масованих атак там одночасно переховуються десятки тисяч людей. Нещодавно метрополітен запровадив чотири зони укриття. Простір платформи умовно розділили на сектори: для людей з дітьми, маломобільних груп, пасажирів із тваринами та зони для сидіння.

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