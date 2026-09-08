0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Київський метрополітен замовив 3600 розкладних стільців на 1,87 млн гривень — деталі

Казна та Політика
6
Київський метрополітен замовив 3600 розкладних стільців на 1,87 млн гривень для розміщення пасажирів на станціях під час повітряних тривог.
Про це стало відомо з системи електронних закупівель Prozorro.
Зокрема, як вказано в Prozorro, наприкінці серпня 2026 року комунальне підприємство «Київський метрополітен» уклало договір з ТОВ «Сои Групп» на закупівлю 3 600 розкладних туристичних стільців зі спинкою.
Сума угоди становить 1,87 млн гривень,
вартість одного стільця — 435 гривень без ПДВ. Постачатимуть їх партіями до 31 березня 2027 року.
Як зазначається в технічній документації до угоди, основні характеристики товару: металевий каркас, тканинна оббивка, наявність спинки та підлокітників.
Нагадаємо, 46 підземних станцій київського метро під час тривог слугують укриттями. Під час масованих атак там одночасно переховуються десятки тисяч людей. Нещодавно метрополітен запровадив чотири зони укриття. Простір платформи умовно розділили на сектори: для людей з дітьми, маломобільних груп, пасажирів із тваринами та зони для сидіння.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems