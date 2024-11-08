«Гігават Зеленськогo»: в «Укренерго» розповіли, скільки проєктів розподіленої генерації вже погодили — Finance.ua

«Гігават Зеленськогo»: в «Укренерго» розповіли, скільки проєктів розподіленої генерації вже погодили Сьогодні 11:45 — Енергетика

«Гігават Зеленськогo»: в «Укренерго» розповіли, скільки проєктів розподіленої генерації вже погодили

«Укренерго» видало та погодило технічні умови на підключення до мереж понад 1,3 ГВт розподіленої генерації приватної власності.

Про це повідомив т.в.о. голови правління «Укренерго» Олексій Брехт на 10 Київському міжнародному економічному форумі.

«На сьогодні ми видали і погодили технічні умови понад 1350 МВт розподіленої генерації. Більшість об’єктів — це газова пікова генерація», — заявив Брехт.

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За його словами, наразі кожна область визначає свою потребу в об’єктах генерації для забезпечення електропостачання споживачів та критичної інфраструктури. Крім того, «Укренерго» підготувало свої рекомендації щодо розвитку енергетики у кожному регіоні.

За словами Брехта, 20−25% генерації мають займати пікові потужності, 10−15% у регіональних енергоміксах мають займати установки зі зберігання енергії.

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Нагадаємо, на конференції Ukraine Recovery Conference 2024, яка проходила у червні в Берліні, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче побудувати за допомогою партнерів до 1 ГВт маневреної генерації до кінця поточного року. Цю обіцянку назвали «Гігават Зеленського».

У вересні колишній голова «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що з «Гігавату Зеленського» в Україні збудовано лише близько 60 МВт.

Пізніше в Міненерго заявили, що Україна отримає обладнання, що забезпечить додаткові потужності і реалізує програму розбудови 1 ГВт розподіленої генерації до кінця року.

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