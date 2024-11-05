Уряд змінив перелік об’єктів, до яких не будуть застосовувати графіки відключення світла — Finance.ua
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Уряд змінив перелік об’єктів, до яких не будуть застосовувати графіки відключення світла

Енергетика
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Уряд змінив перелік об’єктів, до яких не будуть застосовувати графіки відключення світла
Уряд змінив перелік об’єктів, до яких не будуть застосовувати графіки відключення світла
Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності. До об’єктів сил безпеки і оборони та мобільних операторів не будуть застосовувати графіки відключень світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 1 листопада 2024 р. № 1260.
До переліку критично важливих об’єктів, яким повинно бути забезпечено пріоритетне електропостачання відповідно до встановленого мінімального навантаження, включені:
  • об’єкти сил безпеки і сил оборони за переліками, визначеними такими органами або центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України;
  • технічні засоби електронних комунікацій та/або споруди електронних комунікаційних мереж за переліками, визначеними Національним центром оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій.
Згідно з постановою, до критично важливих об’єктів не застосовуються графіки погодинного відключення до 1 червня 2025 року.
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Крім того, у переліку пріоритетного електропостачання, як і раніше, присутні:
  • об’єкти критичної інфраструктури, включені до Реєстру об’єктів критичної інфраструктури, з приєднаною потужністю не менше 100 кВт;
  • населені пункти, які розташовані в 20-кілометровій зоні вздовж державного кордону з Республікою білорусь, російською федерацією, та/або населені пункти, які розташовані в 20-кілометровій зоні вздовж територій проведення активних бойових дій.
Нагадаємо, урядовці попереджають, що на Україну чекає «одна з найважчих зим за всю незалежність». Для підготовки до опалювального сезону розробили два підходи — «стандартний» та «кризовий».
За матеріалами:
РБК-Україна
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