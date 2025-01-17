Проєкт «Гігават Зеленського» реалізовано менш ніж на 20% - «Укренерго» — Finance.ua

Проєкт «Гігават Зеленського» реалізовано менш ніж на 20% - «Укренерго» Сьогодні 19:31 — Енергетика

Проєкт «Гігават Зеленського» реалізовано менш ніж на 20% - «Укренерго»

Із 1000 МВт розподіленої газової генерації, будівництво і запуск якої президент України Володимир Зеленський анонсував на 2024 рік, в кінці грудня до мережі було підключено лише 168 МВт.

Про це повідомив т.в.о. «Укренерго» Олексій Брехт на запит народного депутата від партії «Голос» Ярослава Железняка.

У мережах «Укренерго» станом на кінець 2024 року працювало 167,51 МВт малих ТЕЦ та когенераційних станцій.

Зі 167,51 МВт у 2024 році введено в експлутацію лише 14 нових установок загальною потужністю 32,787 МВт.

Серед 14 нових установок вісім — потужністю до 1 МВт (всього 3,86 МВт) та шість — від 1 до 20 МВт (всього 28,927 МВт).

У 2024 році також введено в експлуатацію три об’єкти газової генерації від 20 до 25 МВт сумарною потужністю 71,4 МВт. Але такі об’єкти не підпадають під поняття «розподілена генерація», яка, відповідно до закону України «Про ринок електричної енергії», повинна мати потужність до 20 МВт.

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